Jacques d'Adelswärd-Fersen, auteur et créateur de la première revue homosexuelle

Plusieurs événements ponctueront la fin d'année 2020, autour de Jacques d'Adelswärd-Fersen, pour rendre compte à la fois de son héritage littéraire et de son engagement pour la cause homosexuelle. « Une homosexualité qu'il revendique, qui l'amène en prison, et qui lui vaut d'être rejeté du monde de la littérature française », rappellent ainsi les organisateurs.Le 4 septembre, à Marseille, la librairie L'Hydre aux Mille Têtes propose une rencontre à partir de 19h. Le 29 octobre, c'est à Paris, à 19h également, que la librairie Les Mots à la Bouche invitera les lecteurs à un événement similaire, suivi, à 21h, d'un autre rendez-vous au bistrot Chez Lui (Paris 11e).Le 22 octobre 2020, l'université de Lille hébergera une journée d'études intitulée « Jacques d’Adelswärd-Fersen. Un oubli littéraire », organisée par Patrick Cardon et Gianpaolo Furgiuele en partenariat avec l’Université de Lille et la Région Occitanie.Le programme est le suivant :9h30Accueil des participants10hIntroduction générale — Gianpaolo Furgiuele (Éditeur, Université Lille) et Patrick Cardon (Éditeur)10h30Discours d’ouverture - Jacques Perot, Conservateur et historien, biographe de Fersen : Jacques d’Adelswärd-Fersen du XXe au XXIe siècle.11hAlexandre Lansmans, Université Liège : L’affaire Jacques d’Adelswärd-Fersen : un cas d’intoxication littéraire ?11h30Gaultier Roux, Université Shanghai : La couleur d’un parfum : Reflets crépusculaires Adelswärd-Fersen12hNicolas Duriau, Université Bruxelles : Échansons et prostitués dans l’œuvre d’Adelswärd-Fersen, transgression ou reproduction des stéréotypes prostitutionnels ?14hSebastien Pare, Université Nice : Jean Lorrain et Jacques d’Adelswärd Fersen : les images transfigurées de l’inversion au tournant du siècle. Imbrications biographiques et transfigurations littéraires.14h30Mirande Lucien, Université Lille : Akademos (1909) Inversion (1924) : Un même objectif militant, deux destins différents.15hMichael Rosenfeld, ITEM/CNRS : Liens épistolaires et littéraires entre Jacques d’Adelswärd-Fersen et Georges Eekhoud.Pause16h15Table ronde : Mirande Lucien, Gianpaolo Furgiuele, Patrick Cardon, Jacques Perot.Université de Lille - Bibliothèque universitaire SHS Espace RechercheDomaine universitaire du Pont de Bois59653 Villeneuve d'ascq CedexMetro Pont de bois Ligne 1