James Patterson fait un don important aux enseignants

Ce n’est pas la première fois que l’auteur fait preuve de générosité. En 2013, il avait fait un don d’un million de dollars à la librairie indépendante. Il faut dire que cet écrivain prolifique (147 romans !) a vendu au moins 300 millions de livres et il est souvent présenté comme l’un des écrivains les plus riches de la planète.Cette année encore, il va offrir 250 000 dollars à des employés de librairies indépendantes, rapporte l'Associated Press.Né en 1947 dans l’Etat de New York, ce publicitaire de formation s’est spécialisé dans le thriller. Son personnage Alex Cross a été porté plusieurs fois au cinéma, notamment sous les traits de Morgan Freeman. Patterson s’est aussi distingué en devenant le premier auteur à écouler plus d’un million de livres numériques.