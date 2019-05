Jane Austen n’allait nulle part sans son (bureau) portable

La fameuse boîte en question.

Concrètement, cette jolie boîte en bois s’ouvre en deux offrant un support où poser une feuille et écrire. Il y a aussi un emplacement pour ranger un encrier et un tiroir, fermant à clef, pour ranger le papier et divers objets. Sachant qu’entre 1795 et 1799, Jane Austen a commencé à écrire ce qui allait devenir ses ouvrages les plus reconnus, il n’est pas impossible que les première ébauches d’Orgueil et préjugés aient vu le jour sur ladite boîte.L’objet a ensuite été utilisé par la soeur de l’auteure, transmis dans la famille jusqu’en 1999, date à laquelle l'écritoire est arrivé à la British Library.via The British Library