Jane Austen : Orgueil et préjugés aux enchères, prêts pour une folie ?

Attendue, très attendue, cette vente aux enchères proposant une première édition de Pride and Prejudice de Jane Austen. Ce classique, régulièrement cité outre-Manche comme l’un des titres les plus appréciés, est devenu l’un des plus populaires de la littérature britannique. Estimation de base : entre 15.000 £ et 20.000 £. Et au final...

crédit New York Post





Cette vente avait fait soulever quelques sourcils : certes, l’objet est rare, mais la somme semblait malgré tout importante. Ou bien pas assez ? C’est plutôt cette balance entre l’histoire même du manuscrit et l’enjeu culturel que représente ce texte que certains avaient un peu en travers de la gorge.

Reste que les commissaires priseurs de Bonhams, qui organise la vente, sont confiants quant au résultat final. Avec 20 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, et des adaptations de l’ensemble de l’œuvre qui ne cessent de germer, le succès est assuré auprès des collectionneurs.

La vente se déroulera en novembre prochain, le 27, en Angleterre, mais sa présentation a été faite dès la fin du mois d’août, pour attirer malgré tout le chaland. Les enchères pourront se faire par tous les moyens existant : téléphone, internet, directement auprès des commissaires-priseurs, ou... en se rendant sur place.

L’édition date de 1813, soit deux ans après la publication de son premier roman, Sense and Sensibilty. Simplement, Pride and Prejudice est probablement le roman le plus connu de Jane Austen.



« Les premières éditions arrivent rarement en salles de vente et cet exemplaire est particulièrement attrayant, parce qu’il est fait d’une reliure originelle, et qu’elle ne fut jamais reproduite », assure un porte-parole de la maison Bonhams. Le tout en trois volumes...



En juin dernier, une édition similaire avait été emportée pour 40.000 £. Et à cette même vente, une version originale de la première édition de Harry Potter & the Philosopher’s Stone, fut achetée pour 56.250 £. Comme quoi...