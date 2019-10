Japon : une partie perdue du “premier roman du monde” retrouvée

Détail d'une scène illustrée du Dit du Genji, manuscrit réalisé vers 1130





Le Dit du Genji a été signé par une femme identifiée comme Murasaki Shikibu, dame de la cour de Heian, au service de l'impératrice Shōshi : 2000 pages, 54 chapitres, son œuvre littéraire est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire japonaise. La version originale du récit a cependant été perdue, avec les manuscrits de Shikibu.





Mais, si cette fresque a pu parvenir jusqu'à nous, c'est par le travail de copie du poète Fujiwara no Teika, qui s'était lancé dans une retranscription du Dit du Genji : sur les 54 chapitres de sa version, seuls 4 chapitres, manuscrits, ont été retrouvés. Jusqu'à aujourd'hui : des chercheurs de la fondation Reizeike Shiguretei Bunko ont annoncé l'authentification d'un document qui n'est autre qu'un cinquième chapitre de la version de Teika.



La comparaison avec les autres manuscrits de Teika connus a permis d'authentifier ce nouveau chapitre, une découverte sans précédent pour les historiens japonais de la fondation.



Le document, qui remonte au XIIIe siècle, rejoint ainsi les quatre autres chapitres retranscrits par Teika, les manuscrits relatifs au Dit du Genji les plus vieux du monde. Le chapitre a été retrouvé au domicile de Motofuyu Okochi, descendant d'un ancien seigneur féodal : il était conservé dans un grand coffre, à l'abri de l'humidité, de la lumière et des dégradations.