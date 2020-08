Je lis une histoire : partout dans la maison, stimuler son enfant

Un tremplin vers l’orthographe

crédit photo : LAC-BAC, CC BY SA 2.0

Sur la baignoire, inventez un court dialogue entre le savon et le gant de toilette. Sur la porte de sa chambre, écrivez-lui des mots doux pour qu’il fasse de jolis rêves. Puisque ces messages viendront de vous, votre enfant sera certainement curieux de les découvrir.Vous pouvez même faire preuve d’imagination et d’humour, pour montrer à votre enfant la liberté qu’offre l’écriture. Les phrases et l’histoire d’aujourd’hui ne sont pas toutes réalistes : le rire est un excellent ingrédient des jeux pédagogiques.N’hésitez pas à utiliser l’alfonic dans vos jeux de piste et chasses au trésor : nous l’avons testé, c’est un grand succès ! Les enfants sont très fiers de lire eux-mêmes les messages.Il est utile à votre enfant d’apprendre à lire et à écrire en alfonic. Mais il n’est pas nécessaire de lui fournir de longs romans en alfonic : quand il se sentira parfaitement à l’aise, l’école prendra le relais pour lui enseigner l’orthographe.Car l’alfonic n’est qu’un passage, pas un but. Cet outil permet de séparer les difficultés en plusieurs étapes : d’abord découvrir et utiliser l’écriture, puis seulement aborder les règles de l’orthographe. L’alfonic n’est pas une étape supplémentaire qui ferait « perdre du temps », mais un marchepied qui permet d’avancer sans crainte de trébucher.Si vous voulez escalader une montagne, prendrez-vous en ligne droite, à travers les crevasses, les à-pics et les glaciers ? Si vous n’êtes pas un grimpeur confirmé, vous préférerez certainement prendre le sentier en zigzag, pour arriver au but plus simplement et plus sûrement.Grâce à l’alfonic, les enfants disposent d’un référent (une lettre) unique pour chacun des sons (ou phonèmes) du français. Ces référents constitueront une base solide pour un apprentissage raisonné de l’orthographe.Les enfants qu’on plonge simultanément dans l’écriture et l’orthographe se crispent souvent face à la difficulté de cette dernière.Au contraire, la plupart des enfants qui ont appris avec l’alfonic s’amusent des bizarreries de l’orthographe comme s’ils découvraient le « costume de fête » de l’écriture, décoré de garnitures et de dentelles ! Avancer sans peur, mais avec curiosité, n’est-ce pas le meilleur état d’esprit pour bien apprendre ?Infos complémentaires :Un livre pour débuter : François-Xavier Nève, Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe,, Liège, 2019.