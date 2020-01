Je vous offre une fleur à lire, mon roi, mais de lys…

Exemplaire présenté par Christie's - C. 1553

< > Armes d'Henri II et de Louis XIII Signe du Verseau Signe des poissons Signe du Lion Signe de la Vierge Signe du Capricorne L'Annonciation L'Annonciation

Il existe deux exemplaires répertoriés de ce livre d’heures : le premier fut présenté aux enchères par Christie’s en 2006, alors adjugé 28.800 dollars, puis représenté par la maison suisse Heribert Tenschert en 2008. Il aurait été exécuté vers 1553. Il est composé de 117 feuillets et orné de 11 enluminures qui occupent les lobes de la fleur.Le nombre de folios et enluminures expliquerait qu’il soit antérieur au second – qu’il ait été en quelque sorte un « brouillon » au deuxième exemplaire connu, conservé à la bibliothèque d’Amiens.Sous la référence Lescalopier 022, l’exemplaire amiénois, probablement de 1555, est pour sa part composé de 129 feuillets, mesure 18,2 x 8 cm, et est orné de 22 enluminures.Il est composé à la fois d’un calendrier qui associe les occupations du mois aux signes du zodiaque, et des heures « classiques » reprenant entre autres les moments cruciaux de la vie de la Vierge, de l’Annonciation à son Couronnement, ainsi que quelques épisodes de la Bible.Les miniatures enluminées présentent dans les lobes des folios les activités du mois, et sont surmontées du signe zodiacal correspondant. Ainsi en janvier, sous le signe du Verseau, l’on prend sereinement son repas au coin du feu, un chien à ses pieds, tandis qu’en février, mois du Poisson, on coupe les arbres avant la montée de sève et taille les vignes. En août, sous les signes du Lion et de la Vierge auront lieu les moissons, et l’on foulera les vendanges aux pieds en septembre, mois de la Balance.Outre les merveilleuses miniatures qui l’ornent, on remarque aussi l’incipit : « Ces presentes heures sont à l’usaige de Romme avecques les oraisons que dict le Roy quant il touche des escrouelles. » Car il était bien connu que, en véritable thaumaturge, « le roi te touche, Dieu te guérit ». Il s'agit de rois en effet, puisque ce livres d'heures est aux armes d’Henri II (il aurait été offert au roi par sa favorite Diane de Poitiers, dont on retrouve les initiales à côté de celles du roi), et de Louis XIII.Et bonheur de curieux et de chercheurs, sa numérisation complète est disponible grâce aux irremplaçables ressources de La Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux Images : La Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux est mise à disposition selon les termes de la Licence CC BY SA NC 3.0 (Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 3.0 non transposé)