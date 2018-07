Jean-Michel Loyer-Hascoët, directeur général des patrimoines par intérim

Pointée du doigt par différentes organisations pour le manque de cohérence de sa politique en matière de patrimoine, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé en conseil des ministres la nomination de Jean-Michel Loyer-Hascoët comme directeur général des patrimoines par intérim.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Pour rappel, la direction générale du patrimoine a pour vocation de rassembler sous une même direction les politiques en matière d’architecture, de patrimoine monumental et archéologique, d'archives et de musées et, ce, depuis 2010. Actant le départ de Vincent Berjot, directeur général des patrimoines nommé sous Aurélie Filippetti il y a 6 ans, Françoise Nyssen a révélé le nom de son successeur, par intérim.Jean-Michel Loyer-Hascoët, chef de service, adjoint au directeur général des patrimoines, chargé du patrimoine, prend ainsi sa suite et devient directeur général des patrimoines.Par ailleurs, la ministre de la Culture a annoncé le lancement d'une mission, confiée à Philippe Belaval, conseiller d’État, ancien directeur général des patrimoines et président du Centre des monuments nationaux, d’évaluation de l’organisation des services du patrimoine après cette fameuse année 2010 et la la révision générale des politiques publiques entamée dès 2007.Rappelons que le service interministériel des archives, un des services de la direction générale du patrimoine, reste sans directeur depuis le départ du dernier, Hervé Lemoine, en février 2018. Une situation dénoncée par de nombreuses organisations, dont l'Association des Archivistes français (AAF) et des députés « En cette période de refondations tous azimuts, de tensions budgétaires sur fond de CAP 2022, la parole des Archives de France nécessite d’être portée fermement pour être clairement entendue », expliquait dernièrement l'AAF, particulièrement préoccupée par le devenir du service interministériel.