JeSuisCharlie : la France s'offre une maison du dessin de presse

Cette maison du dessin de presse et du dessin satirique a pour objectif de devenir un lieu de rencontres permettant la création, la valorisation et la promotion du dessin de presse ainsi qu’à soutenir ses créateurs.Et de défendre l’art de la caricature, qui aujourd’hui connaît de nombreuses remises en cause, ainsi que les dessinateurs du monde, toujours en proie aux menaces. Le ministère entend donc par là rappeler à quel point la liberté d’informer doit être protégée et défendue et mettre en œuvre des mesures en faveur de cette forme artistique populaire et engagée.« J’ai la conviction que nous avons besoin aujourd’hui d’un lieu de rencontre, de formation et d’exposition dédié au dessin de presse et au dessin satirique comme l’avait souhaité Georges Wolinski. Un lieu d’expression, libre, où on explique, où on montre. Un lieu répondant à une grande exigence scientifique, ouvert sur le monde, embrassant les enjeux de demain pour le dessin de presse, mettant en lumière ses créateurs », a déclaré le ministre de la Culture Franck Riester dans le communiqué.Ce dernier a chargé Vincent Monadé, actuel président du Centre National du Livre (CNL) dont le mandat se termine prochainement, de lui présenter avant la fin du mois de mai 2020 des propositions pour la mise et en œuvre et la concrétisation de ce projet.