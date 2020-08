Jeux d'écriture et lecture : le domino des lettres

Un domino des sons

Dessiner des vagues, des lignes pointillées ou des zigzags constitue une bonne initiation à l’assouplissement du poignet. Mais les lettres demandent une précision d’écriture particulière. N’hésitez pas à lui faire observer les caractéristiques de chacune : pour lui, cela n’a rien d’évident.Si votre enfant patauge encore un peu dans la reconnaissance des lettres (après 5 semaines à peine, c’est bien normal !), permettez-lui d’utiliser le tableau des sons avec les animaux comme aide-mémoire. L’important est qu’il se sente en confiance et qu’il puisse, en toute autonomie, retrouver l’information qu’il recherche.Ensuite, pour varier les plaisirs, la dernière partie de l’exercice sera reconvertible en un jeu de domino. Votre enfant, quand il l’aura complété, sera d’autant plus fier de jouer avec lui.On distribue tous les dominos aux joueurs, sauf un, qu’on dépose face visible au centre de la table. À partir de cette première carte, chaque joueur à son tour ajoute un domino quand il le peut. Le premier joueur qui a épuisé tous ses dominos a gagné.Pour compliquer le jeu, on peut aussi ne distribuer qu’une petite partie des dominos et proposer une pioche sur la table (à utiliser quand on est bloqué).Une variante plus simple (mais moins interactive) est également possible : chacun tente de faire une suite avec ses propres dominos. Celui qui a la plus longue suite a gagné.Infos complémentaires :Un livre pour débuter : François-Xavier Nève, Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe,, Liège, 2019.