Jules Verne : des romans pour traverser les éléments

1. Jules Verne : Un écrivain marin, mais aussi un navigateur passionné

« Oui ! je l’aime ! La mer est tout ! Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C’est l’immense désert où l’homme n’est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n’est que le véhicule d’une surnaturelle et prodigieuse existence ; elle n’est que mouvement et amour ; c’est l’infini vivant, comme l’a dit un de vos poètes. » Capitaine Nemo (20 mille lieues sous les mers, 1870 - Jules Verne)

2. Le Tour du monde en 80 jours, une référence universelle

3. À l’assaut du Trophée Jules Verne





Jules Verne a écrit 63 romans dans lesquels il a fait naviguer 259 navires de toutes les espèces : remorqueurs, boutres, yachts, steamers... Propriétaire de trois navires, il participe à la conception des deux premiers et effectue de nombreuses croisières à bord du troisième : un splendide et rapide steamer de 30 mètres, le Saint-Michel III.Le Tour du monde en quatre-vingts jours est son best-seller, publié en 1872 avec 110.000 exemplaires vendus à la première édition. Le roman raconte la course autour du monde d’un gentleman anglais, Phileas Fogg, qui a fait le pari d’y parvenir en quatre-vingts jours. En référence à cet ouvrage, le navigateur Yves Le Cornec a eu l’idée en 1985 de créer le Trophée Jules Verne.Dans le cadre d’une exposition sur ce défi mythique, le manuscrit original est exposé au musée national de la Marine à Brest. C’est une pièce extrêmement fragile qui ne sort qu’exceptionnellement de son écrin habituel, le musée Jules Verne de Nantes.Le roman a également adapté en une pièce de théâtre de cinq actes dont le prologue a été écrit par Jules Verne et Adolphe Dennery. Le 7 novembre 1874, la pièce est jouée pour la première fois, ce fut un réel triomphe. Elle sera jouée sans interruption jusqu’à la Première Guerre mondiale.Dans les années 50, Hollywood prend le relais. En 1956, le réalisateur Michel Anderson adapte le roman à l’écran avec le film Around the world in 80 days, produit par Michaël Todt, avec David Niven, Cantinflas, Shirley MacLaine, Franck Sinatra, etc. Le film obtiendra l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film en 1957. En 1982, c’est un dessin animé nippo-espagnol qui voit le jour. Et, en 2004 de nouveau un film, réalisé cette fois-ci par Frank Coraci avec Jackie Chan, Steve Coogan et Cécile de France.Créé par des marins pour des marins en 1992, le Trophée Jules-Verne est un impressionnant défi nautique : un tour du monde à la voile, à réaliser en moins de 80 jours, d’est en ouest, sans escale et sans assistance. Dans le sillage de Philéas Fogg, le héros du roman de Jules Verne, et sur les traces de Magellan, seules neuf équipes ont soulevé le précieux trophée.Et quel meilleur lieux que Brest, « port des records », pour présenter une exposition retraçant ces différents exploits ? Présentée au musée national de la Marine, qui offre une vue imprenable sur les arrivées et départs de nombreux records et tours du monde en solitaire ou en équipage, l’exposition « Trophée Jules Verne, l’extraordinaire record » rend hommage à ces coureurs d’océans.Musée de la marineChâteau de Brest, Boulevard de la Marine,29200 Brest