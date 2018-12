Karl Marx voulait que Le Capital soit “à la portée des plus petites bourses”

Entre les soussignés, Mr Karl Marx, homme de lettres (...) et Mrs Maurice La Châtre et Cie, éditeurs, Boulevard Sébastopol n° 38, à Paris. Il a été dit et convenu ce qui suit : Mr Karl Marx a offert à Mrs Maurice La Châtre et Cie qui l’acceptent, de se charger de la publication en français de son ouvrage Le Capital à l’exception de tous autres éditeurs. L’auteur exige que l’édition de son livre soit expressément sous une forme et à un prix qui mettent l’ouvrage à la portée des plus petites bourses.

Une correspondance mouvementée

< > Karl MARX. L.A.S., Londres 19 octobre 1872, à « Cher citoyen » [Maurice La Châtre] Karl MARX. L.A.S., [Londres] 1er novembre 1872, au « Cher citoyen » [Maurice la Châtre]

L’éditeur Maurice Lachâtre signait en effet avec Karl Marx un contrat avec une clause des plus intéressantes : faire que « l’édition soit expressément sous une forme et à un prix qui mettent l’ouvrage à la portée des plus petites bourses ».De la sorte, la maison fit en sorte d’imprimer le livre sur deux colonnes, ce qui eut pour conséquence de réduire les coûts de fabrication. L’éditeur avait déjà publié un fascicule sur ce modèle, qui avait alors attiré l’attention du philosophe.Autre succès, les lettres – au nombre de 23 – que l’auteur adressa à l’éditeur français : estimées à entre 25 et 30.000 €, elles furent emportées pour 160.000 €. Elles nous montrent que Marx avait réalisé la traduction intégrale du premier chapitre, parce que le rendu du traducteur ne lui avait pas donné satisfaction.Toutes les lettres présentées à la vente ont été rédigées par Karl Marx dans un français parfaitement maîtrisé. L’ensemble des courriers date essentiellement de l’année 1872. À l’époque, le philosophe réside à Londres, car il est interdit de séjour en Allemagne.Il écrit à Maurice Lachâtre, son éditeur qui, lui, se trouve à Saint-Sébastien, en Espagne, pour fuir le régime de Napoléon III, alors que sa maison d’édition est toujours à Paris, et que le traducteur habite à Bordeaux…L’expert de la maison indiquait à l’AFP : « On savait que Marx avait participé à cette traduction, mais pas qu’il en avait rédigé une si grande partie. Ces documents historiques étaient connus de certains spécialistes, mais ils n’avaient jamais été diffusés. L’ensemble était jusqu’alors précieusement conservé par un descendant de Maurice Lachâtre. »