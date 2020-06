L’alphabet du mystérieux Manuscrit de Voynich se rapprocherait finalement... de l’hébreu

Jusqu’à présent, toutes tentatives de déchiffrer le célèbre Manuscrit de Voynich se sont conclues par des échecs. Cependant, de nombreux chercheurs continuent d’espérer un jour révéler les mystères de cet ouvrage vieux de 600 ans. Parmi eux, un égyptologue allemand, qui affirme avoir découvert le code permettant de décrypter le manuscrit médiéval.



Si l’on se fie aux diverses illustrations, le Manuscrit de Voynich se rapprocherait d’un herbier. L’ouvrage contient également des éléments d’astronomie, de cosmologie et de balnéothérapie. Si la date de rédaction a été estimée entre 1404 et 1438 , l’auteur du manuscrit ainsi que son alphabet restent pour le moment inconnus. Et ce, malgré de nombreuses tentatives de la part des chercheurs d’en percer les secrets.C’est au tour d’un égyptologue allemand du nom de Rainer Hannig du Musée Roemer et Pelizaeus d’Hildesheim d’annoncer avoir identifié la langue et déchiffré l’écriture utilisée.« D’innombrables tentatives de déchiffrement ont déjà été faites par le passé », reconnaît le chercheur (via The Art Newspaper ). « Beaucoup de langues ont été proposées, comme le latin, le tchèque ou le nahuatl pour n’en nommer que quelques-unes. Mais la structure des mots ne laisse qu’une seule explication possible : le manuscrit n’a pas été écrit en Langue indo-européenne. »Après avoir conclu que le texte devait être écrit dans une langue sémitique, Rainer Hannig a choisi de limiter ces recherches à l’arabe, l’araméen et l’hébreu, compte tenu des illustrations que renferme l’ouvrage, justifie-t-il. C’est alors qu’il a identifié des similitudes entre certains caractères Voynich et l’hébreu.