L'appartement-musée de Gonzague Saint Bris aux enchères

10 mois après la disparition subite de Gonzague Saint Bris dans un accident de la route, la succession de l’auteur se met en place. Son appartement / musée intime parisien, dans lequel il avait accumulé plus de vingt ans d’objets hétéroclites, sera vendu aux enchères le 4 juin prochain.

Vue d'ensemble du grand salon Néogothique (c) David Nivière



Alors que la compagne de Gonzague Saint Bris, qui était au volant au moment de l’accident, comparaîtra au tribunal correctionnel de Lisieux ce mardi 15 mai, le 4 juin prochain la Maison de ventes Millon procédera à la vente aux enchères de différents objets et autres souvenirs de l’appartement parisien de l’auteur, entre autres, de Louis XI, le méconnu.

Objets historiques, autographes, photos de stars, blasons, sculpture, chandeliers, bureau personnel, armure, et bien évidemment énormément de livres, souvent des éditions originales, de grands auteurs seront tous à la vente dans quelques jours. Gonzague Saint Bris l’appelait lui même son « bric-à-brac à la Balzac ». Plus de mille lots seront dispersés dans cette immense vente aux enchères, dirigée par Me Alexandre Millon. Adjugé, vendu !

La vente de l’appartement situé au 5, rue Pelouze devrait servir à régler la succession de l’auteur qui n’a jamais eu d’enfant, mais également, une partie de l’argent récolté devrait préserver son Chalet des chasseurs à Chanceaux-près-Loches, sa deuxième résidence, prévue pour devenir une maison d’écrivain.

La mairie de Rochefort appelle au mécénat pour sauver la maison de Pierre Loti



Pour la fin de l’été, en lieu et place de la célèbre Forêt des Livres à Chanceaux, une manifestation plus modeste devrait prendre le nom « Les écrivains chez Gonzague Saint Bris. ».

Comme le souligne La Nouvelle République, cette manifestation qui devrait se tenir non loin du Chalet des Chasseurs conservera le « caractère d’une fête populaire, culturelle et ouverte à tous, avec signatures, dédicaces et animations ». Plusieurs auteurs et néanmoins amis de Gonzague Saint Bris, Érik Orsenna, Jean-Marie Rouart, Yann Queffélec ou Boris Cyrulnik, ont déjà annoncé y participer.



Sources : La Nouvelle République, Le Figaro