L’application éducadhoc en passe de devenir une large bibliothèque numérique

À partir de la rentrée prochaine, Educadhoc intègrera les manuels scolaires de deux nouvelles maisons partenaires : les éditions Maison des Langues et Dunod. Une décision qui s’inscrit plus largement dans la volonté d’ouverture de l’application éducative de Hachette Livre — initialement réservée aux éditeurs du groupe — amorcée en mai dernier.



Développée depuis 2018 par Hachette Livres, la plateforme éducative éducadhoc permet aux enseignants et aux élèves d’avoir accès à des ressources pédagogiques, partout et à tout moment, connectées ou non, en classe, à la maison, sur PC, MAC, tablettes ou smartphones.L’application réunissait initialement les manuels numériques des éditeurs du groupe, soit, Hachette Education, Hatier, Didier, Foucher et Istra. Depuis le mois de mai dernier, la Direction e-éducation a décidé d’ouvrir son écosystème à des maisons partenaires afin de consolider son rôle majeur sur le marché scolaire et de renforcer ses marques KNE et éducadhoc.La plateforme éducadhoc avait ainsi annoncé l’intégration des manuels scolaires des éditions Bertrand-Lacoste, Docéo, Fontaine Picard et Le Génie Editeur. Une liste à laquelle s’ajoutent désormais les éditions Maison des Langues et Dunod.Pour Katia Coppola, Directrice des Editions Maison des Langues, dont les manuels numériques sont distribués par le Kiosque Numérique de l’Education (groupe Hachette Livre) depuis plus de 10 ans, il s’agit de « renforcer notre partenariat en intégrant l’application éducadhoc ».« L’application éducadhoc est l’outil le plus pertinent pour lancer notre première offre de manuels numériques destinés aux filières CAP et Bac Pro » a tenu à souligner à son tour Eric Pommat, Directeur marketing & développement des éditions Dunod.Le catalogue de l’application éducadhoc compte désormais 11 éditeurs, et plus de 2000 ouvrages scolaires, allant de l’école primaire, au lycée, ce qui en fait désormais le plus large du marché.