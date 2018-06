L'Armarium, arme patrimoniale massive de la région Hauts-de-France

Armarium ! Non, ce n’est pas un sort oublié d’Harry Potter, mais le nom de la nouvelle bibliothèque numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire des Hauts de France. Un mot latin peu usité pour un projet bien plus moderne porté par l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture des Hauts de France (AR2L).





« C’est une vitrine du patrimoine écrit et graphique qui rend accessibles et visibles les trésors conservés dans les fonds régionaux qui le souhaitent ». Initialement développé par le Centre régional Livre et Lecture en Picardie, l'Armarium s’est ouvert à l’ensemble du territoire des Hauts-de-France suite à la fusion des régions.



Ainsi, en 2018 on retrouve 3200 documents numérisés parmi lesquels cartes, plans, photos et manuscrits issus des catalogues de 17 établissements partenaires à travers la région. Bibliothèques municipales et départementales, services d’archive, maisons d’écrivain, musées et sociétés savantes ont participé à ce projet pour mettre à disposition leurs documents en accès direct et gratuit.



Les ressources de l'Armarium sont à destination des réseaux professionnels du patrimoine de la région, les communautés de l’éducation et de la recherche, mais aussi du grand public, du tourisme ainsi qu’aux utilisateurs du logiciel de gestion de bibliothèque numérique OMEKA exploité par le projet.



L’Armarium se présente également comme une solution d’hébergement gratuit des collections des partenaires sans bibliothèque numérique, un véritable outil de collaboration proposant des documents inédits et incontournables du patrimoine régional.



Les documents numérisés sont répartis en 9 catégories (livres manuscrits, livres imprimés, cartes et plans, cartes postales, photographies, documents iconographiques, presse, correspondances, archives) réparties en 7 thématiques : patrimoine industriel, archéologie, trésors, architecture monumentale, personnages illustres, Guerre mondiale (1914-1918), et au fil de l’eau.