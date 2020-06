L'art de mourir selon Socrate, dans un manuscrit de la Renaissance

Ceux qui philosophent droitement s’exercent à mourir, et il n’y a pas homme au monde qui ait moins qu’eux peur d’être mort. Socrate









photos : Bonham

Face à la mort, quelle attitude adopter ? Qu’en est-il de l’âme immortelle quelques siècles avant qu’une secte ne décide d’en faire un moyen de pression ? Toutes ces questions se retrouvent dans le livre de Platon, le Phédon.Mais ce n’est pas tout : la maison Bonhams met en vente un second ouvrage, le Gorgias — celui-ci reposant sur la question du discours, de la rhétorique et de la nécessité de vérité. Pour autant, il n’oublie pas le volet politique de la parole et la problématique morale que poserait une science du savoir-convaincre.Deux dialogues réunis dans un manuscrit unique, datant de la Renaissance, traduits du grec par Leonardo Bruni. Il est estimé entre 200 et 300.000 $.Cette vente d'un manuscrit écrit vers 1420 reflète différentes inspirations : Ciceron Novus s’y retrouve, La vie de Démosthènes par Plutarque, ainsi qu'un texte de l'historien grec, ou encore des discours d'Eschine – comme la Lettre aux Athéniens –, soit autant de modèles revendiqués par le traducteur.Bruni y signait également des textes d’exégèse, pour familiariser le lecteur à la pensée des maîtres… Avec même un clin d'oeil, ces doigts croisés pour se souhaiter bonne chance !Reste que les œuvres de Platon ont été en grande partie perdues durant le Moyen Âge : redécouvertes à la Renaissance, elles déclenchèrent une révolution dans la pensée, amorçant une métamorphose radicale des arts et des sciences.La vente Essential Genius comprend 10 manuscrits d’importance mondiale, avec des penseurs qui auront changé le monde. Elle doit prendre fin ce 10 juin…