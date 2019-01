L'art de raconter des histoires : Neil Gaiman professeur d'écriture à vos côtés

« L'art de raconter des histoires » : tout un programme, aux côtés de Neil Gaiman. La plateforme MasterClass, qui s'est spécialisée dans la mise au point de cours vidéo impliquant des célébrités et pointures du genre - Santana pour la musique, Spike Lee pour le cinéma, Margaret Atwood ou Dan Brown pour l'écriture - a recruté Neil Gaiman pour une série de vidéo.



19 cours, de l'usage du mensonge pour exprimer une vérité à la responsabilité de l'auteur en passant par les sources d'inspiration, sont compris dans l'offre MasterClass, dont l'accès est proposé à 100 €. L'ensemble est uniquement en anglais, bien sûr, ce qui suppose que les exercices le seront aussi.En effet, les cours MasterClass sont jalonnées d'exercices, qui seront commentés par les différents élèves de la même « promotion », et Neil Gaiman lui-même se chargera de relire et commenter quelques-uns des textes produits par les participants.Interrogé par Vanity Fair sur les raisons qui l'ont motivé à donner des cours sur « l'art de raconter des histoires », plutôt que sur l'écriture, Gaiman explique : « Je ne suis pas un romancier. Je raconte des histoires et parfois j'écris des romans, parfois des bandes dessinées, parfois des nouvelles et qui fait des films pour le cinéma ou la télévision », précise-t-il.Le rôle du professeur n'est pas inconnu à Neil Gaiman , puisqu'il officie en tant qu'enseignant au Bard College , dans l'État de New York, pour évoquer l'histoire du genre fantastique et les différentes manières d'adapter les pièces de William Shakespeare.

« J'évoque bien entendu l’écriture, mais j’entends parler plus en détail — car c’est beaucoup plus intéressant pour moi — de la mécanique qui vous permet de trouver et de construire une histoire et de rendre vos personnages intéressants », indique encore Gaiman à propos de ses cours sur MasterClass. « Comment aborder cette idée pour en faire une nouvelle, comment décider si cette nouvelle a ensuite l'amplitude nécessaire pour devenir un roman... »Les cours sont d'ores et déjà accessibles à cette adresse Le programme MasterClass fait parler de lui depuis un bon moment désormais : sont déjà passés devant les caméras des écrivains comme Margaret Atwood, qui professait la magie de la dystopie et de l’imaginaire. Mais également un certain Dan Brown, dont les recommandations culinaires – un smoothie aux épinards à 4 h du matin avant d’écrire – rivalisaient avec les exercices d’écriture.C’est d'ailleurs James Patterson qui avait ouvert le bal, en s’improvisant professeur. Avec un conseil de maître : avant que de tuer un personnage dès le premier chapitre, mieux vaut réfléchir à deux fois et se demander comment prolonger son existence pour l’utiliser au mieux par la suite.