L'astrophysicien Stephen Hawking est mort, à l'âge de 76 ans

Il était atteint d’une rare forme de sclérose latérale amyotrophique, maladie dégénérative paralysante aussi appelée maladie de Charcot. Cette condition n’a cessé de s’empirer dès son diagnostic en 1964, diminuant les capacités physiques du scientifique, mais certainement pas son esprit. Bien que cloué dans un fauteuil et condamné à s’exprimer avec une voix synthétisée par un ordinateur, Hawking n’a eu de cesse que de percer les secrets de l’Univers et de son fonctionnement pour populariser l’astrophysique.

Il écrira de nombreux ouvrages et articles, dont, pour les plus connus, Une brève histoire du temps, Du Big Bang aux trous noirs en 1988 (traduction Christophe Galfard , Isabelle Naddeo-Souriau), L’univers dans une coquille de noix en 2001 (traduction Christian Cler), Y a-t-il un grand architecte dans l’Univers ? en 2011 (traduction Leonard Mlodinow, Marcel Filoche) et, plus récemment, Dernières nouvelles des trous noirs en 2016 (traduction David Shukman, Sophie Lem). Il se joindra également à sa fille Lucy Hawking pour coécrire la série de fiction jeunesse Georges, publiée chez Pocket Jeunesse, qui inclut des fiches sur les découvertes de Stephen Hawking adaptées au lectorat.



Devenu une figure de la pop culture, il a joué son propre rôle dans des séries telles que Star Trek, Next Generation dans laquelle il apparaît sous forme d’un hologramme, The Big Bang Theory ou encore les Simpsons. Il a également prêté sa « voix » à de grands groupes parmi lesquels U2, Pink Floyd et même les Monty Python, à l'écran.

Né à Oxford le 8 janvier 1942, il obtiendra sa licence de physique à l’Université d’Oxford en 1962. Deux ans plus tard, il sera diagnostiqué à l’aube de ses 21 ans d’une rare forme de sclérose latérale amyotrophique. Malgré ces nouvelles difficultés, il épousera sa première femme Jane Wild qui lui donnera trois enfants et poursuivra un cursus en astronomie à l’université de Cambridge et publiera sa thèse sur les propriétés des univers en expansion en 1966.

Les recherches sur les trous noirs qu’il mène durant son doctorat lui permettent de découvrir ce que l’on connaît aujourd’hui sous l’appellation du « rayonnement Hawking ». Les trous noirs seraient capables d’émettre des rayonnements de corps noirs et ne seraient donc pas si noirs que ça...