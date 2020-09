L'écriture inclusive “élitiste”, à l'opposé des projets démocratiques

Le Pass Culture détourné, dévoyé ?

Agatha Christi.e

Trois ans plus tôt, France Télévision diffusait ce reportage, qui montrait déjà les tensions autour de cette nouvelle approche typographique. Voici de quoi se souvenir des grandes lignes, qui n'ont pas changé...Dans l’émission, Le grand jury, Roselyne Bachelot-Narquin a été longuement sollicitée sur la question du coronavirus. Notamment parce que la question de la distanciation dans les salles de spectacles pèse lourd — une cagnotte de 100 millions d’euros , dont on attend encore les précisions, a été dégagée.Une autre enveloppe pour les artistes auteurs et autres professionnels de la culture doit accompagner le secteur. Seront évoqués le mécénat privé, pour le financement du patrimoine — mais ce dernier est toujours soumis aux aléas de la volonté de chacun.Cinéma, intermittents, architecture — et Notre Dame, évidemment —, mais peu d’intérêt manifesté pour l’industrie du livre finalement.En revanche, la réalité du Pass Culture est interrogée : destiné aux jeunes de 18 ans, ce modèle de financement de l’accès payant à la culture offre un chèque de 500 € à dépenser dans des livres, places de ciné, etc. Confirmant qu’elle travaille avec Jean-Michel Blanquer (ministre de l’Éducation nationale) « nous marchons de concert, sans jeu de mots, sur la question de l’Education artistique et culturelle », la ministre revient sur cette promesse de campagne du candidat Macron.Alors, Pass ou impair ? « Pour l’instant seulement 120 € ont été dépensés », par les détenteurs dans les départements de test, « qui montrent que sans doute le Pass Culture a besoin d’être accompagné ». Les réflexions sont en cours avec l’Education Nationale, pour ne pas simplement déboucher sur « des objets culturels monétisables — c’est à dire que l’on achète des livres pour les revendre ».Tant que l’on demeure dans l’expérimentation, il ne faut pas tirer de conclusions.Un mot tout de même sur la polémique autour du changement de titre du roman d’Agatha Christie – Les dix petits nègres, renommé Ils étaient 10 . « Je suis assez heureuse qu’on ait débaptisé Les 10 petits nègres […] si ça peut blesser un certain nombre de personnes, sans altérer l’œuvre d’Agatha Christie… », dont elle se dit « fervente admiratrice ».Et voici que l’écriture inclusive arrive sur le plateau : qu’en pense la ministre, cette pratique ? « Je ne suis pas une militante de l’écriture inclusive. C’est horriblement compliqué : on a déjà toutes sortes de publics scolaires qui ont des difficultés avec l’orthographe, avec la lecture, avec l’écriture. Mettre en place un mécanisme d’une complexité incroyable… véritablement, je pense que l’écriture inclusive est une démarche élitiste. Et ce que je veux, c’est un apprentissage de la lecture et de l’écriture démocratique. »