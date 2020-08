L'écriture inclusive incompatible avec l'argent public

François 1er en renfort

photo : pixel2013 CC 0

Une dizaine de députés incluant aussi bien Sébastien Chenu que Marine Le Pen se dressent. S’érectent même. S’insurgent également. Selon eux , l’écriture inclusive qui consiste à faire « ressortir l’existence d’une forme féminine, tend à se diffuser largement ». Et de déplorer que l’on tente même d’en faire une norme.Forts de ce que l’Académie française avait parlé de « péril mortel » en octobre 2017, les députés expriment leurs craintes pour l’avenir de la langue française. Ils rappellent charitablement que François 1er avait fait du français la langue officielle par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Et que depuis, la Constitution l’a instauré comme langue de la République.De même : « La circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, invite à ne pas faire usage de l’écriture inclusive pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel. »Pour les députés, la proposition de loi présentée compléterait ainsi la loi du 4 août 1994. Dès lors, « toute personne morale publique ou privée bénéficiant d’une subvention publique » se verrait interdire l’usage de l’écriture inclusive.En effet, soulignent-ils, « il est regrettable qu’il n’existe pas dans notre pays d’interdiction générale de l’utilisation de l’écriture inclusive ». Leur projet législatif vise donc à corriger le tir et garantir le maintien de l’emploi d’un masculin générique.Notons qu’en novembre 2017, une circulaire du Premier ministre — Édouard Philippe — interdisait l’usage du point médian permettant de faire apparaître la présence féminine dans une phrase.A contrario, Wendy Delorme avait signé un texte pour défendre cet usage naissant . « Dans ma langue, je me sens, au mieux une passagère, pas vraiment clandestine, mais jamais légitime. » Elle frappait même plus fort : « La langue ampute les femmes de l’estime de soi depuis qu’il fut admis en des temps reculés que le masculin règne pour cause de noblesse. »Et d’ajouter : « La grammaire n’est pas une chose apolitique, et l’hégémonie mâle en son sein est solide. »