L'écrivain James Patterson donne 2,5 millions $ aux enseignants américains

Crédit photo : Wokanda pix CC 0

Depuis maintenant 6 ans, James Patterson fait régulièrement des dons aux établissements scolaires : en 2019, l’écrivain américain avait ainsi annoncé faire bénéficier quelque 4500 enseignants de bourses pour acheter des livres. Engagé sur plusieurs fronts, Patterson a de plus déjà reversé des millions de dollars ces dernières années aux librairies indépendantes et a continué de le faire durant la pandémie en organisant une levée de fond qui a permis de réunir 500.000 $ Cet écrivain prolifique, considéré comme l’un des plus riches de la planète, continue son œuvre de bienfaisance et a débloqué 2,5 millions $ qui permettront à 5000 enseignants à travers les États-Unis de recevoir des subventions à hauteur de 500 $. Cet argent servira à faciliter la création de bibliothèques en classe et l’envoi d’ouvrages à domicile pour les écoliers.En outre, son partenariat avec Scholastic Book Clubs offrira tout au long de l’année des réductions sur les livres scolaire aux établissements.« Que les élèves apprennent virtuellement à la maison ou en classe, l’importance de les garder capables de lire ne peut être suffisamment soulignée », a déclaré Patterson. « La lecture enseigne l’empathie aux enfants, leur permet de s’échapper au moment où ils en ont le plus besoin. Au cours des six derniers mois, la lecture m’a certainement aidé à faire face à la pandémie de Covid-19 et je ne peux qu’espérer que ce sera le cas pour les enfants et les enseignants du monde entier. »Via Publishers Weekly