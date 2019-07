L’Egypte, source d’inspiration des plus grands écrivains

Civilisation plurimillénaire, rois pharaons, mystères et immenses pyramides, l’Égypte est l’un des pays les plus fascinants au monde. Pour les auteurs, la civilisation égyptienne est une source d’inspiration intarissable. De Flaubert à Christian Jacq en passant par Agatha Christie, ce pays magique a traversé toutes les époques et est encore aujourd’hui un objet de fantasme pour des millions de passionnés à travers le monde.









Les plus grands aventuriers sont unanimes sur la beauté et l’importance du pays : Alexandre le Grand, Napoléon, Champollion, etc. Tous vouent une admiration profonde pour la civilisation égyptienne antique. Pour les amateurs d’histoire, un voyage organisé Égypte est incontournable. Car malgré les siècles, la magie singulière du pays fascine encore et ses mystères non résolus stimulent la curiosité, l’imagination ; le tableau parfait pour écrire de belles histoires.



Du Caire aux pyramides en passant par la vallée du Nil, découvrez les trésors cachés de l’Égypte antique

Découvrir l’Égypte c’est plonger dans un héritage riche et vieux de plus de quatre millénaires. Sa capitale Le Caire regorge de trésors antiques. Bien à l’abri dans le Musée égyptien du Caire, le fameux sarcophage en or du pharaon Toutankhamon témoigne de la puissance des rois à l’apogée de cette civilisation. Les passionnées d’égyptologie seront émerveillés devant le buste de Ramsès et celui d’Amenhotep IV, mais aussi devant la stèle d’Israël.









Un voyage organisé en Égypte dure tout une éternité. Sur le plateau de Gizeh, à seulement 25 km du Caire, se trouvent les célèbres pyramides de Khéphren, de Mykérinos, et la plus grande, celle de Khéops. Et bien sûr, impossible de manquer le légendaire Sphinx et ses mensurations gigantesques : 73 m de long, 20 m de haut, et 14 m de large, gardien majestueux de ce lieu magnifique.

Dans les villes principales (Gizeh et Le Caire), vous apprécierez un style de vie typiquement égyptien : des quartiers populaires, des grands souks où vous trouverez absolument de tout, des cafés où vous pourrez déguster un thé à la menthe ou fumer la chicha. Vous pourrez admirer l’architecture des plus grandes mosquées au monde, et bavarder avec les locaux qui sont très accueillants et fiers de leur pays.

Après la ville et le désert, l’autre trésor de l’Égypte c’est son fleuve, le Nil. En sillonnant à bord d’un bateau de croisière sur ses eaux paisibles, vous prendrez mieux en mesure la beauté et la richesse naturelle du pays.



Un pays qui a fasciné les plus grands explorateurs de l’Histoire



Les Grecs et les Romains ne s’y sont pas trompés. Entrés au contact de l’Égypte par l’entremise d’Alexandre le Grand qui a chassé l’envahisseur perse du pays, ceux-ci se sont littéralement émerveillés de la richesse de cette civilisation si particulière. Ainsi, un métissage culturel et religieux s’opère au fil des siècles, même si bien plus tard, après avoir conquis le pays, ces mêmes Grecs imposent le christianisme.



Originaire d’une petite ville dans le Lot, Champollion se retrouve subjugué par les trésors égyptiens. Il y consacre sa vie et parvient grâce à la Pierre de Rosette à déchiffrer les hiéroglyphes. Il est considéré comme le père de l’égyptologie.



L’Égypte dans la littérature : de Flaubert à Christian Jacq en passant par Agatha Christie et Astérix



Nombreux sont les écrivains qui ont été inspirés par les beautés de l’Égypte. Entre mystères, spiritualité, paysages désertiques et édifices colossaux, l’Égypte a été le sujet principal de nombreuses œuvres de l’auteur Christian Jacq qui a consacré plusieurs dizaines d’ouvrages au pays des dieux. Gustave Flaubert, en 1849, part en voyage dans le pays des pharaons, voyage qui durera un an et demi. Durant son séjour, il rédige un journal dans lequel il notera toutes les merveilles du pays qu’il a traversé. Celui-ci sera publié à titre posthume en 1881 sous le titre Voyage en Égypte.



Aux États-Unis, c’est l’auteure américaine Elizabeth Peters qui écrivit de très beaux romans dont l’Égypte est la toile de fond. On peut noter également le célèbre thriller d’Agatha Christie, Mort sur le Nil, dont le personnage principal, le détective Hercule Poirot est connu dans le monde entier. Et même dans la bande dessinée l’Égypte a une place de choix grâce au duo Goscinny et Uderzo, qui met en scène leurs personnages Astérix et Obélix dans les aventures d’Astérix et Cléopâtre.

L’Égypte antique est définitivement une source intarissable d’inspiration. Et fort à parier qu’elle inspirera encore pendant des siècles les futures générations !