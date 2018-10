L’empreinte, un portail patrimonial vraiment pensé pour les utilisateurs

Les médiathèques de Valence Romans Agglo présentent « L’empreinte, histoires de Drôme et d’Ardèche », une nouvelle bibliothèque patrimoniale mettant à disposition près de 4000 documents numérisés en haute définition portant sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche. La réalisation du portail a par ailleurs été précédée par une démarche de design Expérience Utilisateur (UX) visant à créer une plateforme répondant aux usages de ses utilisateurs.





Capture d'écran du portail L'empreinte





Cartes postales, photographies anciennes, plans, manuscrits, livres et revues anciennes, et bientôt des livres d’artistes... Près de 4000 documents sont d'ores et déjà à découvrir sur la plateforme L'empreinte, auxquels s'ajoutent les documents concernant la région proposés par la Bibliothèque nationale de France dans Gallica. L’empreinte a enfin vocation à s’enrichir des prochaines numérisations des fonds patrimoniaux de la médiathèque publique de Valence.

La plateforme veille à proposer les documents appartenant au domaine public sous une licence « Licence Ouverte/Open Licence » afin de permettre une véritable réutilisation de ces contenus, qu'il est possible de télécharger, partager et imprimer. « Nous défendons ici le principe que la numérisation d’une œuvre patrimoniale ne peut remettre en question son appartenance au domaine public et sa libre diffusion » insistent les médiathèques de Valence Romans Agglo.



L'utilisateur au centre

Des accès par géolocalisation et par frise chronologique sont proposés aux visiteurs, qui pourront également parcourir les collections au travers de dispositifs de médiation et de scénographie numérique originales tels que des expositions virtuelles, des parcours thématiques, ou encore des visionneuses de photographies permettant de comparer les paysages anciens avec ceux contemporains.

Les chercheurs amateurs et autres sociétés savantes ont été invités par les médiathèques à participer à l'animation du portail : La Revue Drômoise, Les Études Drômoises et le site « Romans Historique » collaborent déjà sur ce portail, tandis que d’autres partenaires sont attendus.

Enfin, une autre innovation, et non des moindres : la conception du portail s'est basée sur une démarche de design « Expérience utilisateur » qui vise à penser la conception d’un site web à partir des attentes et des perceptions des utilisateurs ciblés.

« Une série d’entretiens furent menés avec un panel d’utilisateurs potentiels (personnes peu familières avec le patrimoine, amateurs éclairés d’histoire locale, chercheurs...) et les éléments recueillis ont été déterminants dans la réalisation de l’apparence du portail et de son ergonomie, dans l’efficacité à trouver intuitivement et facilement les documents recherchés (moteur de recherche interne, catégorisation des contenus, vocabulaire accessible...) ou encore dans sa facilité d’utilisation », indiquent les médiathèques.

Pour faire soi-même l'expérience de cette facilité d'utilisation, rendez-vous sur le portail L'empreinte.