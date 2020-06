L’Équipage, Le Lion, Les cavaliers : Joseph Kessel rejoint La Pléiade 

Décédé en 1979 à l’âge de 81 ans, Joseph Kessel fera son entrée dans la Pléiade le 4 juin prochain, soit près de 41 ans après sa mort. Journaliste, romancier et grand voyageur, il a été membre de l’Académie française et a été fait Grand officier de la Légion d’honneur ainsi que Commandeur des Arts et des Lettres.











Sur ces quelque 80 écrits, seule une vingtaine sera publiée par la prestigieuse collection de Gallimard. Les ouvrages seront présentés dans deux volumes distincts, où « se décline l’essence même du roman chez Kessel : l’aventure », explique Serge Linkès, en charge de cette édition.



Joseph Kessel étant difficile à situer dans le paysage littéraire, la collection juxtaposera les titres choisis selon l’ordre chronologique de parution. Se côtoieront ainsi la fiction, le récit, le reportage, ou encore ce que l’auteur français aimait à appeler le « documentaire ».



Plus concrètement, le premier tome s’ouvrira avec L’équipage. Publié en 1923 aux éditions Gallimard, ce récit situé pendant la Première Guerre mondiale marque son premier grand succès littéraire.



Seront également présents Mary de Cork, Makhno et sa juive, Les Captifs, Belle de jour, Vent de sable, Marchés d’esclaves, Fortune carrée, Une balle perdue, La Passante du Sans-Souci, L’armée des ombres, Le chant des partisans, Le bataillon du ciel (scénario) ainsi que Le bataillon du ciel (roman).



On retrouvera, dans le tome 2, Au Grand Socco, La piste fauve, La vallée des rubis, Hong Kong et Macao, ainsi que Le Lion, l’un des livres les plus vendus du XXe siècle. Pour clôturer ce volume a été choisi Les cavaliers, paru en 1967.



« Après ce dernier chef-d’œuvre, si plus personne n’osa mettre en doute son statut d’écrivain, lui-même eut le plus grand mal à écrire, se demandant comment il pourrait faire mieux », justifie Serge Linkès.



Outre la publication de ces deux volumes, l’Album Joseph Kessel par Gilles Heuré sera également offert à partir du 4 juin prochain pour l’achat de trois volumes de la Bibliothèque de la Pléiade dans les librairies participantes et dans la limite des stocks disponibles.



Joseph Kessel entrera dans la bibliothèque de La Pléiade des éditions Gallimard aux côtés de Jean d'Ormesson, Henri Michaux, Julien Gracq ou encore André Gide, pour ne citer qu'eux, a annoncé l'AFP.

JOSEPH KESSEL : documentaire inédit



« Choses, décors et gens : il nous les a rendus en peintre plutôt qu’en photographe, vivant ses enquêtes comme des romans et donnant à ses reportages le mouvement et la vie qui animent la fiction », souligne à son tour Gilles Heuré, qui avait déjà dirigé le volume consacré à Kessel dans la collection Quarto de Gallimard.