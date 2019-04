L'Histoire américaine du XXe siècle racontée par des affiches numérisées

En décembre 2018, le Digitization Program Office (DPO) et le National Museum of American History (NMAH) avaient décidé de collaborer autour d'un projet d'une durée de cinq mois afin de numériser 18.000 affiches des collections du Centre des archives de l'Université de Princeton et de la division historique, politique et militaire du musée. Aujourd'hui, les documents sont tous en lignes et vont des affiches de recrutement pour les infirmières de la Croix-Rouge lors de la Première Guerre mondiale aux récentes affiches « Get Out The Vote » des 10 dernières années.

Poster AC0433-0003468 (collection Université de Princeton)





Les affiches numérisées dans le cadre de ce projet commun représentent l’une des collections les plus importantes et les plus complètes des documents autour de la publicité produite par les États-Unis depuis les Guerres mondiales. Certains documents proviendraient même d'Europe, du Commonwealth britannique et de certaines régions d’Asie.



La collection issue du centre d'archives de Princeton est considérée comme celle étant la plus complète avec ses 10.000 affiches. La plupart de ces documents sont des prospectus ou bien des pancartes collées sur des arrêts de bus. Le NMAH, le DPO et le Programme des collections nationales (PCN) ont dû travailler 9 semaines entières afin de les numériser dans les temps. D'après le site du DPO, 250 affiches ont été archivées en ligne par jour.



Les 8000 affiches restantes proviennent, quant à elles, des collections historiques, politiques et militaires du musée. Pour rentrer dans les détails, près de 2000 affiches dateraient de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et 6000 autres feraient référence à l’histoire politique américaine. Ces dernières rendent ainsi compte de l'évolution du combat des femmes aux États-Unis, des différentes réformes du pays, ainsi que des nombreuses campagnes politiques.



< > Poster AC0433-0000003 - Université de Princeton Poster AC0433-0003285 - Université de Princeton Poster