L'histoire du rock'n'roll condensée dans la collection d'une bibliothèque

S'il fut l’un des creusets de l'émergence du rock’n’roll, l’État du Michigan sera aussi, désormais, l’un des centres d’archives les plus importants de l’histoire de ce genre musical apparu à l'aube des années 1950 aux États-Unis.La bibliothèque de son université publique, la Michigan State University, vient en effet d’acquérir une collection de plus de 25.000 documents relatifs à l’histoire du rock’n’roll des années 1960 et 1970. Ces derniers s'ajoutent ainsi aux 450.000 pièces de l’ensemble des collections spéciales que possède à ce jour la Michigan State Universitypour nourrir la recherche.La récente acquisition de la bibliothèque universitaire s'est faite auprès de Melissa et Jack Bodnar, qui décrivent leur collection comme la plus grande et la plus étendue sur l’histoire du rock’n’roll. Elle rassemble des affiches, des prospectus, des photos de groupes, des pins portés lors de manifestations, des enregistrements ou encore des exemplaires de journaux clandestins spécialisés dans ce genre musical.Jack Bodnar a mis plus de 40 ans à la constituer. Ancien étudiant en journalisme à la MSU, ce dernier a travaillé comme chroniqueur musical pour le State News et le Lansing State Journal. Période durant laquelle il couvrit de nombreux concerts de rock. Aujourd'hui, il vit toujours dans le Michigan avec sa femme, dans la ville à Dryden, où ils dirigent tous deux une société de marketing, Bodnar Creative.« Cette collection permettra aux étudiants, aux professeurs et à d’autres chercheurs d’accéder à des matériaux rares qui peuvent les aider à penser l’histoire musicale et l’histoire sociale de nouvelles manières », a fait part le doyen des bibliothèques, Joseph Salem, dans un communiqué publié sur le site de l'université.« La musique est inexorablement liée à la culture, et ces archives aideront les universitaires et les autres visiteurs à comprendre comment l’art et l’histoire se croisent. Dans les années 60 et 70, les musiciens exploraient les questions d’équité et d’inclusion qui nous préoccupent encore aujourd’hui. De cette façon, cette acquisition représente également l’engagement des bibliothèques MSU à mener des initiatives significatives dans ces domaines », poursuit-il.