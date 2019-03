L'Île-de-France devient propriétaire de l'ancienne maison de Jean Cocteau

Maison de Jean Cocteau (n e o g e j o, CC BY-SA 2.0) Maison de Jean Cocteau (n e o g e j o, CC BY-SA 2.0)

Un site touristique de référence

Vote à l’unanimité en séance du rapport sur la donation de la maison Jean Cocteau. En devenant propriétaire, la Région sauve ce haut-lieu du #PatrimoineIDF et souhaite en faire un lieu culturel de référence en @iledefrance pic.twitter.com/61F54MW4aE — Agnes Evren (@AgnesEvren) March 20, 2019



Le rapport sur la donation de la maison Jean Cocteau est approuvé En devenant propriétaire du site par dotation, la Région sauve ce haut-lieu du #PatrimoineIDF et souhaite en faire un lieu culturel de référence dans sa commune et dans la #RegionIDF #DirectIDF #CultureIDF pic.twitter.com/XTDRWl6XzH — Région Île-de-France (@iledefrance) March 20, 2019



Une exposition pour fêter la réouverture

La Maison Jean-Cocteau est aujourd'hui ce que l'on appelle communément une « demeure-musée », située dans le village de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. Le lieu était, jusqu'à hier, sans propriétaire depuis la mort de Pierre Bergé, en septembre 2017. Heureusement, suite à une séance plénière qui s'est déroulée les 20 et 21 mars 2019, les conseillers régionaux ont accepté de confier la responsabilité de l'ancienne maison du dramaturge à la région Île-de-France.À travers cette acquisition — l'association propriétaire des murs a choisi de faire don de la maison à la région, la présidente (LR) de l’Île-de-France, Valérie Pécresse, tient à ce que cet héritage devienne « un lieu culturel de référence pour le sud francilien ». Rappelons que la région Île-de-France s'était déjà démenée pour que le lieu puisse ouvrir l'été dernier pour les touristes. En effet, une subvention de 150.000 € avait précédemment été accordée et une autre, de 100.000 €, fut validée le mardi 19 mars 2019 par le conseil régional « afin de préparer la réouverture pour la saison 2019 ».Les habitants du village de Milly-la-Forêt ont vu d'un bon œil ces subventions pour leur principal site touristique. Depuis la mort de l'ancien mécène, on retenait son souffle en espérant trouver un successeur assez fortuné pour gérer les 450.000 € nécessaires annuellement au fonctionnement de la maison. Afin que celui-ci puisse être subventionnée et considérée comme un lieu touristique, les propriétaires ont dû ouvrir la maison au public et garantir la conservation des œuvres de l'auteur ainsi que le bon état de la demeure-musée.« La Maison Cocteau mérite d’être mise beaucoup plus en valeur », a ajouté Valérie Pécresse. « Nous réaliserons, en lien avec le conseil départemental de l’Essonne et la mairie de Milly, des produits d’appel pour des circuits touristiques incluant le Cyclop à Milly [sculpture de Jean Tinguely], la chapelle Saint-Blaise-des-Simples également à Milly [où Cocteau est inhumé], le château de Courances, mais aussi celui de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Avec des liaisons directes de bus, des partenariats avec l’île de loisirs d’Étampes, le développement de l’hôtellerie… »Jusqu'à la récente fermeture de la maison en 2017, la fréquentation touristique variait entre 15.000 et 27.000 visiteurs par an.Le Centre Georges Pompidou devrait prêter des œuvres à la Maison Cocteau dans l’année. Et ceci dans l'optique d'une première exposition prévue courant 2019, d'après Le Parisien . En effet, le Centre détiendrait, depuis octobre 2018, pas moins de 282 œuvres de collection de Jean Cocteau qui pourraient attiser la curiosité des futurs touristes.En plus du budget de fonctionnement annuel de 450.000 €, la région financera également les travaux de conservation des œuvres, soit un budget de 500.000 €. La maison Jean Cocteau devrait rouvrir ses portes le 1er juin 2019.via Le Monde