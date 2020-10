L'Irak sécurise des manuscrits syriaques, sauvés de l'État islamique

Photographie : À Mossoul, en janvier 2020 (Enno Lenze, CC BY 2.0)

Le chef de la police de Mossoul, Laith Al Hamdani, a expliqué que la piste d'un combattant présumé de l'État islamique avait mené ses équipes à une trentaine de manuscrits et livres rares syriaques, le 20 septembre. Ces derniers font partie du patrimoine de Mossoul, largement pillé en 2014 et 2015, au moment de l'occupation de la ville par l'organisation terroriste.« Les manuscrits syriaques sont d'importants héritages patrimoniaux, dont la valeur est sacrée et l'intérêt historique inestimable », a tenu à rappeler Alda Benjamen, spécialiste de l'histoire assyrienne rattachée à l'université californienne de Berkeley. « Les manuscrits syriaques peuvent nourrir notre compréhension du nord de l'Irak, une région d'une diversité culturelle et d'un héritage ancien. »Les documents auraient été dérobés récemment dans des églises assyriennes de Mossoul, et ont été saisis par la police dans une cuisine, au sein d'un logement du quartier de Bab Al Jadid.Les populations chrétiennes, les lieux et les objets qui leur sont associés ont été visés par l'État islamique, pour des raisons évidentes : les persécutions et la violence des combats ont provoqué un exode des chrétiens d'Orient, laissant des lieux patrimoniaux sans surveillance ni contrôle.Avec la collaboration des troupes de la coalition militaire, les forces intérieures de l'Irak retrouvent peu à peu cet héritage écrit particulièrement précieux, dans un état parfois préoccupant.via The National