L'oeuvre d'Elizabeth Twining, botaniste du XIXe siècle, revue et numérisée

< >

Née en 1805, Elizabeth Twining étudie très tôt la peinture et le dessin, avant de se tourner plus particulièrement vers la reproduction de plantes et de fleurs. L'œuvre de sa vie fut définitivement Natural Orders of Plants, traité de botanique comprenant les descriptions de centaines de plantes, illustrée de 160 lithographies peintes à la main, particulièrement détaillées et colorées.Après avoir découvert ce livre, publié entre 1849 et 1855, Nicholas Rougeux a voulu lui donner l'opportunité de séduire un nouveau public : ce designer web ne s'est alors pas contenté de scanner un exemplaire pour en obtenir une version numérique, mais l'a transformé pour en tirer une toute nouvelle expérience s'appuyant sur les technologies modernes.Rougeux a mobilisé ses compétences en programmation pour proposer des versions interactives des planches de Twining, dans lesquelles chaque plante présentée peut être isolée des autres, pour afficher des informations précises et mettre en avant cette espèce dans la description jointe.De plus, chaque illustration a été fidèlement restaurée, pour en restituer les vibrantes et chatoyantes couleurs.Nicholas Rougeux a également produit une gigantesque visualisation permettant de représenter les liens entre les différentes familles de plantes, selon leurs ressemblances et proximité. L'ensemble peut être zoomé et dézoomé, pour obtenir une vue d'ensemble très instructive.Il ne s'agit pas du premier projet de Nicholas Rougeux, qui travaille régulièrement sur des ouvrages et des textes du domaine public et du patrimoine.Natural Orders of Plants d'Elizabeth Twining, revu par Nicholas Rougeux, peut être lu à cette adresse via Fast Company