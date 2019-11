L'oeuvre du compositeur Pierre Henry entre à la Bibliothèque nationale de France

(PHILIPPE BERDALLE, CC BY-ND 2.0)

Pierre Henry est considéré avec Pierre Schaeffer comme le père de la « musique concrète » qui a marqué un tournant décisif pour la musique du XXe siècle. La Symphonie pour un homme seul en 1949, Utopia en 2007, en passant par la Messe pour le temps présent en 1967 ou encore la Dixième symphonie en 1979, jalonnent un parcours foisonnant de recherche et de créativité.Dès 2008, à la suite du don fait par Pierre Henry, la BnF s’est investie dans un important travail de sauvegarde de ce patrimoine sonore, portant sur la numérisation de 240 œuvres majeures, dites « opus », et sur 300 « d'application » (œuvres destinées à la danse, au théâtre, au cinéma, à la publicité...). Depuis la disparition du compositeur , c’est l’intégralité de son œuvre qui a été donnée à la BnF grâce à la générosité de ses enfants, soit 8 702 bandes magnétiques, pour un volume de 5000 heures, 3950 cassettes DAT, pour un volume de 1 660 heures, mais aussi près de 400 disques à gravure directe, des fichiers informatiques, des cassettes audio… À cela s'ajoutent 170 classeurs représentant plus de 34.000 pages, indispensables à l'interprétation des œuvres.La BnF conserve désormais l'immense sonothèque du compositeur et tous ses supports de composition (masters, voies de mixage…), un fonds qui a commencé à être numérisé en très haute définition et qui est destiné à l’être intégralement, afin d'être rendu accessible aux chercheurs, musicologues, musiciens ou créateurs…L’œuvre de Pierre Henry rejoint les considérables collections musicales de la BnF, riches de plus d'1.2 million d'enregistrements sonores, reflets des techniques les plus variées, du cylindre de cire au fichier numérique, et les enrichit magnifiquement dans le domaine de la création musicale.En 2020, c'est avec un concert et une master classe que la BnF célèbrera l'entrée dans ses collections de ce don exceptionnel.