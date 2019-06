L'Origine des espèces de Darwin vendue pour un demi-million de dollars

Charles Darwin, naturaliste et biologiste britannique, avait développé la théorie de l’évolution dans son livre Origine des espèces en 1859. Il mena ses recherches en observant et en étudiant les oiseaux, les plantes et les fossiles tout autour du globe.



Sa théorie scientifique est considérée comme un tournant dans l’histoire de la science, car elle s’est heurtée aux croyances religieuses qui prônaient la théorie de la création et non de l’évolution.



L’ouvrage, daté de 160 ans, faisait partie d’un nombre limité d’exemplaires de présentation de la première édition qui avait été envoyée à la famille et aux amis, peu après sa publication.



Le propriétaire original du livre était le botaniste allemand Robert Caspary, qui correspondait fréquemment avec Darwin. Il porte l’inscription « Professeur Caspary/Koenigsberg/de l’auteur. »



Darwin fit référence au travail de Caspary dans plusieurs ouvrages, notamment dans The Variation of Animals and Plants Under Domestication (1868) et dans The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species (1877).Le livre a été acheté au début du XXe siècle par Edward Bradford Titchener, psychologue et professeur à l’Université Cornell, et transmis à son propriétaire actuel.La maison de ventes Bonhams, qui a organisé les enchères parle d’un record mondial. Le tout remporté par un acheteur anonyme, auteur d'un coup de téléphone – pas (r)évolutionnaire...Via Deutsche Welle