L'Unesco et le Qatar unis pour le patrimoine écrit arabe

La Bibliothèque nationale du Qatar et l'Unesco annoncent la signature d'un accord de coopération pour accélérer la sauvegarde des archives et fonds des bibliothèques du monde arabe. Pour protéger ce patrimoine inestimable des catastrophes naturelles, de l'obsolescence des technologies ou encore des destructions liées aux conflits, le projet permettra d'unir et d'organiser les efforts.

La Bibliothèque nationale du Qatar

Sauvegarder la mémoire des régions et des cultures : les fonds documentaires des bibliothèques du monde arabe seront pris en charge par la Bibliothèque nationale du Qatar et l'Unesco, qui unissent leurs forces et moyens pour accélérer les mesures de conservation à long terme. Sur les 18 prochains mois, un projet identifiera les régions et établissements le plus exposés aux risques.

Catastrophes naturelles, infrastructure en état de dégradation avancée, technologies obsolètes ou encore conflits menacent de nombreux lieux patrimoniaux, un peu partout dans le monde arabe. Une fois les priorités établies, la Bibliothèque nationale qatarie et l'Unesco proposeront aux professionnels concernés des formations à proximité de leurs lieux de travail.

Ces formations porteront bien entendu sur les techniques de préservation, ainsi que sur la conduite à adopter en cas de situation d'urgence.

« Les documents conservés au sein d'archives et de bibliothèque sont d’une importance vitale pour l'histoire d’un pays. Nous sommes fiers de travailler avec l’UNESCO pour soutenir les bibliothèques patrimoniales dans la région arabe et pour faire prendre conscience de leur importance », a affirmé le Dr. Stuart Hamilton, directeur exécutif chargé des relations internationales et de la communication à la Bibliothèque nationale du Qatar.

Rappelons par ailleurs que la Bibliothèque nationale qatarie a été nommée Centre de Préservation et de Conservation pour les pays arabes et le Moyen-Orient, ce qui en fait l'organe principal pour la sauvegarde du patrimoine écrit de la région.