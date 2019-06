L'Université de Pittsburgh acquiert la collection du cinéaste George A. Romero

George A. Romero est l’un des pionniers du genre de l’horreur au cinéma, mort en 2017 . L’Université de Pittsburgh a décidé de ne pas laisser la collection du « roi des zombies » comme il était appelé, sommeiller. Mais d’utiliser ces archives pour créer le premier centre dédié uniquement à l’étude du genre horrifique.Pittsburgh est un endroit approprié pour la collection. En effet, Romero a tourné à côté de la ville le film qui lança sa carrière, La nuit des morts-vivants en 1968. Ainsi que son iconique film de zombies, Zombie : Le Crépuscule des morts-vivants de 1978.De sorte que Pittsburgh est devenue la « capitale zombie du monde ». Des événements locaux qui célèbrent Romero, sont organisés, comme les «» annuelles, où les fans déguisés en morts-vivants traversent la ville.Les archives de Romero ont été léguées par sa veuve Suzanne Desrocher-Romero, sa fille Tina Romero et son associé et ami Peter Grunwald. Ed Galloway membre de l’University Library System, ULS, et les proches se sont mis d’accord pour que la collection soit transférée à l’université de Pittsburgh.Il précise : « Ils voulaient [les proches de Romero] vraiment voir la collection dans un établissement universitaire où elle serait consultée par les étudiants, les chercheurs et les universitaires pour étudier ce que George faisait, ses techniques cinématographiques et l’incroyable quantité de photographies, de scénarios et d’autres documents dans la collection. »La veuve de Romero a également exprimé son intérêt à créer une fondation qui aurait son siège social à Pittsburgh. La Fondation George A. Romero, créée à l’été 2018, s’associera à donc avec la ville pour créer le George A. Romero Horror Studies Center.La collection s’étend de la correspondance, des contrats et des accords juridiques, des scénarios — produits et non produits — aux photographies, DVD, films, vidéos et autre matériel promotionnel des cinémas locaux. Mais aussi le texte annoté original de La nuit des morts-vivants et une adaptation inédite du Masque de la mort rouge d’Edgar Allan Poe.Rubin Rubin, coordinateur de la collection d’études sur l’horreur, est en charge du tri des archives. Il se dit être impressionné par le nombre de scénarios non filmés. « Bien que Romero soit aimé dans le milieu de l’horreur et qu’il ait eu un impact indescriptible, il n’a pas sorti beaucoup de films ». Il souligne également le travail de Romero, vers la fin de sa vie, sur des bandes dessinées et des jeux vidéo basés sur ses films. Ainsi que sa correspondance détaillée avec Stephen King, avec qui il a souvent collaboré