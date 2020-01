L'université Paris 13 deviendra Université Sorbonne Paris Nord

« Nous devions faire évoluer notre nom afin qu’il reflète pleinement notre identité et traduise clairement notre ambition », précise Jean-Pierre Astruc, président de l’université Sorbonne Paris Nord.Le nouveau nom a été voté lors du Conseil d’administration du 25 octobre 2019.« Changer de nom est un acte important auquel nous avons fait participer notre communauté. Engager cette démarche impliquait que nous mettions en lumière l’ADN de notre université, ce qui fait son existence aujourd’hui et dessinera les contours de son avenir demain », poursuit-il.Paris 13 est aussi connue sous le petit nom de Paris Villetaneuse, et dispense notamment un master Métiers du livre et de l’édition, à travers deux parcours : une formation initiale et une autre en alternance.