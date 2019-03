L'urgence à lutter contre la pornographie en bibliothèques scolaires

Mars & Venus - Louis Jean François Lagrenée (domaine public)

Des textes “nocifs pour les mineurs”

Des écoles baignant dans la pornographie

Comment empêcher les personnels d’une école, incluant professeurs et bibliothécaires de mettre les élèves en relation avec des contenus qui leur seraient préjudiciables ? En prétextant protéger les mineurs de toute représentation, production, description ou encore explication autour de la nudité, de la sexualité plus généralement — et de l’excitation sexuelle en particulier.La loi House Bill 855 et son pendant la Senate Bill 1454 vise à peu de choses près tout cet ensemble, avec un nom déjà évocateur : prévenir tout ce qui est « nocif pour les mineurs ». Heureusement, son champ d’application ne déborde pas des œuvres de fiction : en effet, tout matériel pédagogique entrant dans le cadre d’un cours sur l’éducation sexuelle est exclu de son périmètre.Dans ses différentes préconisations, la loi (consultable à cette adresse ) cherche donc en priorité à faire en sorte que les établissements scolaires cèdent devant la pression des groupes et associations. Parmi les plus connues, et notoirement nuisibles, la Florida Citizens Alliance, qui depuis des années part en guerre contre tout ce qui dépasse.Or, leur propagande s’est retrouvée sur la table du gouverneur Ron DeSantis et de plusieurs législateurs de Floride, qui ont fini par se laisser convaincre. Et d’introduire dans la loi les revendications liées à la censure de tout ouvrage un tant soit peu hors du cadre.Fin 2017, lors de son dernier grand coup d’éclat, l’association tentait une fois de plus de faire basculer l’État dans l’obscurantisme . En cause, les livres traitant de réchauffement climatique — or, tout le monde sait que Donald Trump a juré qu’il n’existait pas — ou encore, l’évolution selon Darwin, et comme il se doit, les gros mots ou la pornographie.L’aboutissement de la loi HB 855 permettrait donc d’instaurer un retour à l’Âge des Ténèbres, et plus encore, à culpabiliser les parents à l’excès. En effet, les enfants dont les géniteurs n’auraient pas signé les documents idoines ne seraient pas autorisés à suivre les cours d’éducation sexuelle.Et si les précédentes tentatives de la Florida Citizens Alliance avaient échoué avant d’atteindre la phase de vote, cette fois, les inquiétudes sont plus grandes que jamais. De fait, la nouvelle mouture permettrait à n’importe quel citoyen de pouvoir intervenir pour faire interdire un livre – et plus simplement un parent d’élève, condition minimum essentielle jusqu’à lors.Pour les profs et bibliothécaires, c’est de loin la perspective la plus terrifiante qui soit : au prétexte qu’un livre serait inacceptable à un individu lambda, il lui deviendrait possible d’en exiger la disparition.Rappelons que la Floride Citizens Alliance affiche des positions hostiles aux théories évoquant le réchauffement climatique. Et plus délicat encore, a plusieurs fois prétexté que certains manuels n’étaient pas conformes à l’agenda chrétien, à travers plusieurs États.« Le projet de loi a pour but de supprimer la pornographie de nos écoles publiques, telle qu’elle existe aujourd’hui », assure le gouverneur de Floride, sans bouger les oreilles. « Je l’ai constaté de visu. Il s’agit simplement de protéger nos enfants. » Et de nier, évidemment, toute implication de la FCA dans cette affaire.via Tampabay