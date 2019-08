La Bible d'argent, histoire d'un codex de 1500 ans qui a traversé l'Europe

Uppsala university library, CC BY 4.0 Uppsala university library, CC BY 4.0

L’ouvrage affiche une écriture uniforme, d’or et d’argent, le tout écrit sur un parchemin de couleur violette, magnifiquement conservé. Ce luxueux évangéliaire avait été originellement commandé par le dirigeant d’un peuple, disparu depuis bien longtemps, mais la langue est encore conservée dans les pages du livre.C’est en 1169 que le comte Magnus Gabriel de la Gardie — un noble suédois, d’origine française — va faire don de cet ouvrage qu’il possédait. Le projet était qu’en Suède, il parviendrait à renforcer les liens historiques avec les Goths, dont on a pensé qu’ils étaient les ancêtres des Suédois.C’est à Ravenne que le roi des Ostrogoths, Théodérique le Grand, initia ce projet de codex : la ville, selon ses vœux, devait devenir la capitale d’un empire qu’il espérait immense. Et la Bible faisait partie d’un plan plus vaste.En soi, c’est une copie de la traduction d’une bible du IVe siècle, rédigée dans une langue germanique, le gotique, autrefois parlée entre la Mer noire et l’océan atlantique, en passant par la Méditerranée. L’exemplaire qui servit à la reproduction est très certainement celui réalisé par l’évêque Wulfila, inventeur d’alphabets.336 ouvrages furent produits, mais 187 sont à ce jour connus. Et le violet — du pourpre en réalité — qui teint la peau de sa couverture, provient de ce que la couleur était réservée aux empereurs, tant elle était à l’époque chère.Mort en 526, Théodoric n’aura pas mené son projet de conquête à bien, et Ravenne finit par devenir une cité parmi d’autres. La Bible d’argent est entrée dans le registre mémoire du monde de l’UNESCO en 2011, mais à la mort du souverain, elle disparut, durant près de 1000 ans.Elle refit surface dans un monastère bénédictin à Werden, en Allemagne, au milieu du XVIe siècle — sans que personne ne sache comment elle était arrivée là. L’unique connexion que les philologues effectuent, c’est la production d’extraits de l’Évangile de Marc, en gothique, publiés en 1569 aux Pays-Bas. Et le modèle ne pouvait être que celui de la Bible d’argent.Rodolphe II prit la tête du Saint Empire romain germanique en 1576 et, obsédé par l’occultisme, il décida de partir pour Prague, emmenant l’ouvrage avec lui. La ville sera attaquée un siècle plus tard, en 1648, par les Suédois, qui emportèrent le manuscrit pour l’offrir à la reine Cristina.Si Magnus Gabriel de la Gardie était proche de la reine, une brouille survenue en 1563 les séparera, et la reine se convertira alors au catholicisme. Elle abdiqua et partit pour Rome. Elle s’octroya les services d’un bibliothécaire néerlandais, Isaac Vossius, payé… en ouvrages, dont la Bible, qui partit alors à Amsterdam.De la Gardie dut attendre le successeur de la reine, Charles X Gustav, son beau-frère pour revenir en grâce. Nommé chancelier de l’université d’Uppsala, il put racheter la Bible, pour l’abriter. En toute sécurité, jusqu’à ce que deux cambrioleurs tentent, le 15 avril 1995 de s’en emparer. La Bible fut retrouvée, jamais les criminels.Depuis, elle passe des journées calmes, sous une vitre blindée.via Atlas Obscura