La Bibliothèque de l’EPFL numérise son fonds patrimonial

Une navigation facilitée dans les textes pour les chercheurs

La Bibliothèque de l'EPFL est une bibliothèque publique spécialisée dans les domaines d'étude et de recherche de l'EPFL. Elle a déjà numérisé plus de 100 ouvrages sur sa Bibliothèque en ligne PLUME , sur les 600 documents patrimoniaux qu'elle possède.Plusieurs collections permettent d'organiser la consultation en ligne : Architecture, Chimie, Ethnologie, Génie militaire, Géographie, Histoire, Mathématiques, Médecine, Musicologie, Philosophie, Physique, Sciences de l'ingénieur, Sciences naturelles, Théologie. Des collections qui mettent en évidence le rapport entre l'homme et les avancées scientifiques.PLUME permet aux lecteurs de découvrir les richesses de ce fonds patrimonial. La plateforme en ligne a vocation à s’enrichir au fil du temps et à accueillir de nouveaux ouvrages numérisés.Aussi, des milliers d’images issues d’ouvrages tombés dans le domaine public (cartes, plans, imprimés anciens, manuscrits et incunables) sont directement accessibles et téléchargeables.Cette nouvelle plateforme qui met à disposition de tous des milliers d'images numérisées issues du fonds précieux de la Bibliothèque, offre aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des recherches plein texte. La navigation dans les ouvrages est aussi facilitée par la présence de tables des matières dynamiques et de signets.La création d’un compte donne à l’utilisateur un accès à des fonctionnalités avancées, telles qu’un module d’annotations collaboratives qui permettent de commenter et d’enrichir les documents. La recherche avancée, elle, permet de cibler plusieurs champs des notices décrivant les documents numérisés, les sommaires et légendes ou encore le texte intégral.Les documents numérisés sur PLUME peuvent être téléchargés, partagés, mais aussi imprimés, et tout cela, en haute définition. La Bibliothèque de l’EPFL entend donner une nouvelle vie à ces anciens documents et permettre leur large diffusion, l’objectif principal étant de compléter qualitativement le patrimoine numérique déjà accessible en ligne.Des expositions virtuelles sont aussi proposées sur la plateforme. La première est l'incunable que détient la Bibliothèque, composé de deux textes de Boethius, plus connu sous le nom de Boèce. Un ouvrage rare et bien conservé, imprimé à Venise en 1497 et 1499. Le document est composé en deux parties : La première contient De arithmetica, de Musica, de Geometria, tandis que la deuxième partie est constitué de De philosophie consolatione (524), l’une de ses œuvres principales.Les documents numérisés disponibles sur la plateforme peuvent être utilisés sans restriction. Les documents sont munis de la mention Public Domain Mark. Ils peuvent être utilisés librement à des fins scientifiques, privées, non commerciales et commerciales.