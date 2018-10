La bibliothèque de Mitterrand a attiré les acheteurs

À l'issue d'une deuxième journée d'enchères, l'intérêt suscité par la bibliothèque de François Mitterrand se confirme : le montant total des ventes, réparties sur deux jours, atteint 1,5 million €, frais compris, ce qui équivaut à trois fois l'estimation initiale. Parmi les lots les plus convoités, une édition des Hommes de bonne volonté de Jules Romains, adjugée pour 41.600 €.





Droits réservés / IFM





Après une première journée de ventes terminée sur un montant de 570.000 €, lundi 29 octobre, la seconde partie des enchères pour disperser la bibliothèque de François Mitterrand a complété les très bons résultats communiqués par la maison Piasa. Avec un montant total de 1,5 million €, frais compris, les estimations sont largement dépassées pour la plupart des lots.

Sur cette seconde journée, on relève les résultats particulièrement impressionnants des Hommes de bonne volonté de Jules Romains, soit l'ensemble de la suite romanesque à travers 13 envois de Jules Romains à Max et Madeleine Fischer, imprimés sur papier du Japon. Estimé entre 8000 et 12.000 €, l'ensemble est parti pour 41.600 €.

Le De Gaulle de François Mauriac, lui, a été adjugé pour 31.200 €, rapporte l'AFP. L'exemplaire était signé « À François Mitterrand qui ne sera pas d'accord, bien sûr ! », référence à l'opposition politique entre les deux hommes.





Tous les lots proposés dans le cadre de ces enchères exceptionnelles ont été adjugés, annonce la maison.