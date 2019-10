La Bibliothèque historique de la ville de Paris, grandiose depuis 1870

À découvrir, le jeu du loto-bus



Pour donner plus d'ampleur à ces deux évènements, la Bibliothèque, fondée en 1871 invite le public à parcourir l’enceinte de ses bâtiments. Sur trois jours de portes ouvertes, plusieurs rencontres et découvertes sont prévues.Le samedi sera consacré à la découvrir du métier des bibliothécaires et à la visite de diverses salles de réserves. La journée du dimanche, sera quant à elle plus joviale : les visiteurs pourront participer à des jeux de société remontant jusqu’au XIXe siècle sur le thème de Paris.Enfin, le lundi 14 octobre, la Bibliothèque, en collaboration avec l’Association de la Régie théâtrale, organisera une lecture de la pièce en vers de Danielle Mathieu-Bouillon, intitulée Molière – Guitry : la rencontre impromptue.Pour prolonger les festivités, tout au long des mois de novembre et décembre, la Biliothèque historique de la ville de Paris fera circuler dans les bibliothèques de quartiers participantes à sa « Tournée des 50 ans », des documents emblématiques de ses réserves.« La Bibliothèque historique conserve depuis plus d'un siècle les témoignages fragiles du quotidien des habitants de la capitale : cartes de restaurants, tickets de métro, objets publicitaires des grands magasins, programmes de cinéma, prospectus des fêtes de quartier... Ces documents que l'on appelle "éphémères", et que la bibliothèque a su rendre pérennes, sont des objets précieux pour évoquer des habitudes disparues, des moments de vie oubliés », indique la Ville de Paris.