La Bibliothèque nationale d'Iran acquiert un exemplaire du Livre des Rois

Ce 29 juillet 2020, la Bibliothèque et les archives nationales d’Iran ont annoncé avoir fait l’acquisition d’un exemplaire d’un des textes les plus importants de la culture persane : le poème épique Le Livre des Rois, d’Abolqasem Ferdowsî. D’après les experts, il s’agit d’une des versions les plus complètes et les mieux conservées jamais trouvées.



Shahnameh, connu en français sous le titre du Livre des Rois, est un poème épique rédigé par Abolqasem Ferdowsî aux alentours de l’an 1000. L’ouvrage, qui comprend entre 40.000 et 60.000 couplets selon les versions, retrace l’histoire de l’Iran depuis la création du monde jusqu’à la naissance de l’Islam.



La Bibliothèque et les archives nationales d’Iran viennent d’acquérir une copie manuscrite du poème. Selon les experts, l’ouvrage daterait de la fin de la période timuride et du début de la dynastie des Séfévides, aux alentours des XVe et XVIe siècles. L’identité du vendeur et le prix de l’acquisition n’ont pas été révélés.



« Le nouvel exemplaire du Livre des Rois que nous venons d’acheter a répondu à tous les critères des experts afin d’être conservé au sein de notre institution », a tenu à expliquer Zahra Modarresi, directrice adjointe du département des livres rares et manuscrits au NLAI (National Library and Archives of Iran).



Parmi les caractéristiques passées au crible, la qualité du manuscrit, ou encore la dorure utilisée, pour n’en citer que quelques-unes. L’inventaire des manuscrits déjà en possession de la Bibliothèque nationale a également été pris en compte, précise le communiqué.



Après avoir été soumis à deux comités d’experts pour l’évaluation, l'exemplaire s’est révélé être l’une des versions les plus complètes et les mieux conservées de la grande épopée qu’il est possible de connaître aujourd’hui.