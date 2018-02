La bibliothèque nationale de Grèce déménage

À l’instar de la Bibliothèque nationale de France, à Paris, celle de la Grèce, à Athènes, abrite le patrimoine culturel écrit de la Grèce. Elle rejoint en ce début d'année ses nouveaux bâtiments, conçus par l’architecte italien Renzo Piano, connu entre autres pour sa participation au centre Georges Pompidou. La conception et la construction de ces nouveaux locaux auront demandé huit ans de travail avant une inauguration en 2016.

La construction a été possible grâce au don de la Fondation Stavros Niarchos (FSN), du nom d'un célèbre armateur. Il s'agit de l'une des principales organisations philanthropiques du pays.

En plus de bâtiments modernes et flambant neufs, c’est une collection de plus de 700.000 livres et manuscrits entièrement nettoyés, numérisés et étiquetés qui rejoindra le centre culturel avec vue sur mer qui abritait déjà l’Opéra national.

« Ce n'est pas un simple déménagement, c'est le début d'une nouvelle ère », s'émeut le directeur, Filippos Tsimpoglou. En effet, en plus d’une capacité d’accueil démultipliée, la bibliothèque sera désormais en mesure, et ce pour la première fois, de proposer une sélection d’ouvrages au prêt, ainsi que fournir des livres et revues au format électronique.