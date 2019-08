La bibliothèque numérique de l'Armarium s'enrichit de nouvelles pièces

Plan du théâtre de Clermont (projet). Bibliothèque municipale de Clermont de l’Oise

Bibliothèque municipale de Clermont-de-l’Oise

Réseau des médiathèques du Beauvaisis









Musée Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts

Plans du théâtre de Clermont (projet) : Le théâtre de Clermontde-l’Oise est resté à l’état de projet et n’a jamais été construit. On trouve ici des plans nous montrant ce à quoi il aurait pu ressembler. Plusieurs projets ont ainsi été réalisés et certains plans sont conservés à la bibliothèque de la ville. La capacité de ce théâtre aurait dû être de 410 places, dont 300 au rez-de-chaussée et 110 au 1er étage.Plan de l’ancien château de la ville de Fitz-James : il s’agit du plan de l’ancien château de Fitz-James, démoli en 1809. Un nouveau château y fut reconstruit par la suite. Ce château a appartenu à la famille de Jacques de Berwick, fils du Roi d’Angleterre Jacques II. C’est ainsi que, depuis 1710, la commune de Warty-les-Clermont fût renommée « Fitz-James » littéralement « fils de Jacques ».On y découvre notamment un ouvrage sur l’architecture des cathédrales de Reims, Beauvais et Amiens. Des ouvrages sur la Manufacture nationale de tapisserie de Beauvais et un ouvrage présentant une collection de vases en céramique.Vous trouverez également des ouvrages sur des découvertes archéologiques faites dans la région de Beauvais, des documents sur l’héroïne de Beauvais « Jeanne Hachette » ou encore sur le siège de la ville en 1472.Le Général Dumas (père de l’écrivain Alexandre Dumas) naît le 25 mars 1762 à Jérémie (Saint-Domingue, aujourd’hui Haïti) et meurt le 26 février 1806 à VillersCotterêts (Aisne). Le musée Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts conserve une collection de lettres manuscrites d’Alexandre Dumas et de son père, le Général Dumas. Celles-ci ont été numérisées et certaines sont dès à présent disponibles sur l’Armarium.