La bibliothèque numérique HathiTrust renferme 16 millions de livres

HathiTrust, plateforme numérique fonctionnant comme une bibliothèque globale pour plusieurs bibliothèques américaines, a annoncé avoir atteint les 16 millions de volumes numérisés. HathiTrust recueille et met à disposition toutes les collections des bibliothèques, mais en limite l'accès libre et gratuit aux ouvrages du domaine public. Pour les autres, il est nécessaire d'être un chercheur, voire de se rendre sur place pour les consulter.

Une gravure du Osborne's London and Birmingham Railway guide,

qui marque les 16 millions de volumes d'HathiTrust



Particulièrement médiatisée à ses débuts par une plainte d'organisations d'auteurs et d'éditeurs aux États-Unis, HathiTrust a tout de même poursuivi son chemin en proposant des ouvrages du domaine public en accès libre et gratuit, mais aussi un catalogue global pour un grand nombre de bibliothèques, en particulier celles des États-Unis.

Le 5 décembre dernier, HathiTrust a atteint les 16 millions de documents numérisés et répertoriés sur la plateforme, une véritable mine d'or pour les chercheurs. L'ouvrage qui marque cet événement est Osborne's London and Birmingham Railway guide, un volume illustré publié en 1840 et déposé par l'université de l'Illinois.

HathiTrust rassemble quelque 120 partenaires, universités et bibliothèques, et abrite également les numérisations de Google Books et d'Internet Archive.La plateforme avait annoncé avoir atteint les 15 millions de volumes dans ses collections en février 2017.