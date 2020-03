La bibliothèque numérique Minerv@ accueille Léonard de Vinci et Condorcet

[Minerv@]

La Bibliothèque de l’Institut de France est heureuse de vous annoncer l’ouverture de sa bibliothèque numérique https://t.co/C5yjKr1L2g Quelques fonds, dont les carnets de Léonard de Vinci, sont déjà disponibles et d’autres fonds viendront bientôt l’enrichir. pic.twitter.com/osyLPrg7zZ — Bibliothèque de l'Institut de France (@Bibli_Institut) March 16, 2020

« La bibliothèque de l’Institut de France est commune aux cinq académies qui le composent : l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques », apprendra-t-on, si on l’avait oublié.Ces différentes académies dataient du XVIIe siècle, mais en 1793, on les supprima. Elles ne devinrent l’Institut national qu’en octobre 1795, et leur bibliothèque suivit de près.Elle occupe son emplacement actuel depuis l’installation de l’Institut en 1806 dans l’ancien collège des Quatre-Nations, devenu Palais de l’Institut. Et dans ses collections, on retrouve 1,5 million d’imprimés et 10.000 manuscrits — ainsi que des milliers d’estampes, cartes, plans, dessins, photographies. Mais également des médailles.Dans ce contexte, Minerv@ a vu le jour ce 16 mars, proposant quelques premiers fonds documentaires — comme les carnets de Léonard de Vinci ou la Correspondance de Condorcet.Précision de taille : Avant toute utilisation, une autorisation doit expressément être demandée à la Bibliothèque de l’Institut de France : 23 quai de Conti, 75006 Paris, bibliotheque@institut-de-france.fr. Les droits d’utilisation perçus par la Bibliothèque de l’Institut sont indépendants des droits de reproduction dus à l’Agence photographique de la RMN-Grand Palais. Celle-ci peut fournir à la demande une version haute définition de ces images.À la fois outil de travail et mémoire de l’Institut, la bibliothèque a une vocation patrimoniale et de recherche. Elle recueille la production des académies et des membres de l’Institut et les écrits qui leur sont consacrés, et collecte une documentation française et internationale conforme aux orientations des travaux des académies. Elle est aussi dépositaire de collections de documents rares et précieux hérités de son histoire ou confiés par des donateurs.