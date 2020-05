La bibliothèque royale de Belgique met en ligne 213 précieux manuscrits

< > Leonardo Bruni, Première guerre punique. KBR, ms 10777, f 58r Chroniques du Hainaut

Le 18 septembre prochain, KBR ouvrira son tout nouveau musée avec l’intention d’accueillir 100.000 visiteurs par an en moyenne. Avant de pouvoir réaliser ses ambitions, la Bibliothèque Royale de Belgique a choisi de numériser une partie de ses œuvres. Vous pouvez donc découvrir une collection de manuscrits datant du XVe siècle, à ce point unique qu’elle a son propre nom : la Librairie des ducs de Bourgogne.En tant que bibliothèque scientifique nationale, KBR rassemble toutes les publications belges. Elle conserve, gère et étudie un vaste patrimoine culturel et historique. Avec cette initiative elle reste fidèle à sa mission de permettre au public d’accéder à l’information et de faciliter la recherche en mettant son patrimoine à disposition au monde entier.En attendant l’ouverture du musée, vous pouvez donc feuilleter en ligne pas moins de 213 manuscrits, gratuitement et sans restrictions, et zoomer sur les plus belles miniatures, jusque dans les plus petits détails.« De l’avis unanime des chercheurs, des manuscrits comme les Chroniques de Hainaut, le Psautier de Peterborough ou le Roman de Girart de Nevers comptent parmi les 50 plus prestigieux au monde » affirme la KBR.Les manuscrits sont consultables à cette adresse