La Bibliothèque vaticane raconte l'histoire des manuscrits, après leur numérisation

La Bibliothèque du Vatican a récemment annoncé avoir lancé une nouvelle plateforme. Du nom de Thematic Pathways on the Web, ce site internet permet de découvrir les fonds de l’établissement en ligne, mais aussi de les parcourir plus en détail à travers près de 26.000 annotations.







Le travail de numérisation a été effectué en partenariat avec les bibliothèques de Stanford. La Biblithèque vaticane a bénéficié de ses – comme Mirador, une visionneuse qui permet la comparaison côte à côte de manuscrit. Elle donne aux chercheurs un accès amélioré pour afficher, comparer et annoter les contenus. Le projet, lancé il y a 3 ans, a été financé par la Fondation Andrew W. Mellon.



« La Bibliothèque du Vatican possède l’une des collections de manuscrits les plus rares et les plus importantes du monde. C’est un honneur de fournir le soutien nécessaire pour les rendre accessibles à tous », a déclaré Michael Keller, bibliothécaire universitaire à l’Université de Stanford, dans un communiqué.



« Grâce à ce projet, on va pouvoir raconter les histoires qui entrelacent les manuscrits du Vatican. Nous obtenons des éclairages nouveaux, qui sont accessibles gratuitement pour que tout le monde puisse en tirer profit » a affirmé à son tour le Cardinal José Tolentino de Mendonça, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine.

