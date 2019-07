La BnF a-t-elle volontairement coupé le Christ d'un manuscrit ?

À gauche, l'image originale du manuscrit de Gossuin de Metz, à droite, sa version tronquée publiée dans Chroniques, le magazine de la BnF

La Bibliothèque nationale de France a-t-elle volontairement découpé un manuscrit du XIIIe siècle pour en retirer l'image du Christ, qui surmontait le monde et s'opposait à Satan sur ce document ? C'est ce que met en avant Valeurs actuelles dans un article qui vise la dernière page du numéro 85 du magazine Chroniques , distribué par la BnF au sein de l'établissement, auprès des abonnés et envoyé à quelques rédactions.« Un tel procédé de falsification (il n’est nullement signalé, dans la légende, que l’enluminure présentée n’est pas complète), lamentable en toute circonstance, l’est particulièrement de la part d’une institution comme la Bibliothèque nationale qui, par essence, devrait respecter les sources au lieu de les bricoler pour complaire à l’esprit des temps », souligne le journal dans son article.Contactés par Actualitté, les services de la Bibliothèque nationale de France reconnaissent tout d'abord que le magazine Chroniques aurait effectivement dû ajouter la mention « détail », en bas de page, mais réfutent totalement l'hypothèse d'une volonté spécifique de couper l'image du Christ.« La campagne de communication autour de l'exposition Le Monde en sphères a justement choisi de ne présenter que des documents détourés pour ne conserver que des sphères, des cartes seules, sans les éléments autour comme les détails d'enluminure : une autre, avec des angelots, a elle aussi été détourée », nous explique-t-on.Un choix purement graphique, donc, qui pourra plus ou moins plaire sur la dernière page du magazine, mais qui n'engage aucune idéologie ou croyance : « Nous l'avons aussi appliqué sur l'affiche de l'exposition, qui présente cette grande sphère en or, sans ses pieds, là aussi. L'affichage dans le métro applique la même logique », précise-t-on du côté de l'établissement patrimonial.À l'inverse, sur les réseaux sociaux, les documents ont été présentés dans leur intégralité, notamment cette fameuse page de manuscrit du XIIIe siècle, que l'on peut retrouver sur la page de la BnF.Difficile, dès lors, de donner du crédit à la thèse d'une dissimulation volontaire au public.