La BnF dans mon salon : les conservateurs s’invitent en direct

Pour mieux suivre ces spécialistes qui décryptent, contextualisent, détaillent voire révèlent les secrets d'un document de leur choix vous pouvez également accéder aux œuvres dont ils font mention via Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, la banque d'images ou l'un des nombreux sites éditoriaux de la bibliothèque Le premier live, mené par Luisa Torres, conservatrice des manuscrits médiévaux et Renaissance à l’Arsenal, fut consacré au célèbre Livre d'Heures du Maître aux fleurs , avant que Laurent Héricher, chef du service des Manuscrits orientaux, décrypte les enjeux cachés derrière la Lettre de Soliman le Magnifique à François Ier​​​​​​​Ce fut ensuite au tour de Sophie Nawrocki, conservatrice à l’Arsenal, de nous emmener à la découverte des décors du Cabinet des Femmes fortes . Le dernier live en date était celui de Julien Olivier, chargé de collection au Département des Monnaies, Médailles et Antiques à propos des secrets de la plus lourde monnaie d'or de l'Antiquité, l'Eukratideion L’initiative est si appréciée que le dispositif se prolongera au-delà du déconfinement de mai. Le prochain rendez-vous sera le jeudi 7 mai à 14h30 pour suivre Céline Chicha, conservatrice au département des Estampes et de la photographie, qui présentera l' un des agendas du Pierre Bonnard contenant plusieurs dessins préparatoires à sa série de nus dans la baignoire. Suivront dans de prochains rendez-vous la découverte de faux autographes ou encore un papyrus égyptien.C’est toute la richesse des collections de la Bibliothèque qui est rendue lisible au public, qui bénéficie ainsi de l’érudition et de la passion des conservateurs de la BnF ; le dispositif, incarné et didactique (la page numérisée s’affiche simultanément à l’intervention de l’expert) favorise les interactions avec les internautes qui reçoivent en direct des réponses aux questions posées, et peuvent eux aussi consulter la base Gallica , dont la référence est mentionnée.De quoi nourrir les appétits de culture et de patrimoine du plus grand nombre !Pour suivre les directs sur la page Facebook de la BNF c'est ici