La BnF et la New York Public Library unies pour le patrimoine mondial

La Bibliothèque nationale de France et la New York Public Library annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat pour préserver et rendre accessible le patrimoine culturel, à l'issue d'une conférence sur le sujet organisée à New York. Il s'agit d'un nouveau partenariat franco-américain pour la BnF, après celui passé avec la bibliothèque du Congrès en avril dernier.

Un des lions de la New York Public Library (Warren Layton, CC BY-SA 2.0)



Les deux bibliothèques de recherche de renommée internationale ont signé cet accord et lancé le partenariat au cours d’un symposium de recherche conjointement organisé à la New York Public Library dans le bâtiment emblématique Stephen A. Schwarzman.

Le symposium — intitulé « Engaging shared Heritage/Pour un patrimoine partagé » dans lequel intervenait la directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay — coïncidait volontairement avec la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le « patrimoine en danger » étant l’un des thèmes défendus par les Nations Unies cette année.

« Les institutions culturelles jouent un rôle très important dans la préservation du patrimoine culturel mondial partagé — un patrimoine essentiel à notre compréhension mutuelle et à notre développement », a déclaré pendant le symposium le président de la New York Public Library, Anthony W. Marx qui a signé l’accord.

« Il est important que les institutions travaillent ensemble pour que ce patrimoine soit non seulement préservé, mais partagé avec le public et compris de tous. Les documents sources que nous mettons à disposition sont garants de la recherche de la vérité et des faits, ce qui prime sans doute aujourd’hui plus que jamais. Nous sommes fiers de réaliser cette avancée décisive avec la BnF et nous avons hâte de mener à bien ce partenariat productif et de longue haleine. »

« Cet accord n’est que le début d’une vaste coopération avec la NYPL, allant des programmes numériques aux programmes de recherche. Je suis convaincue du rôle primordial des bibliothèques pour la sauvegarde du patrimoine culturel et des collections patrimoniales. Cette action internationale est essentielle et la BnF, forte du caractère universel de ses collections et de son expertise technologique, est fière de coopérer avec la NYPL. Travailler ensemble est l’un des meilleurs moyens d’assurer la préservation et le partage de notre patrimoine commun. Un héritage qui signifie beaucoup plus que la mémoire ou même la beauté de l’art ; un héritage qui touche à nos valeurs », affirmait Laurence Engel, présidente de la BnF.

L’accord des deux institutions porte spécifiquement sur :